Agriculture en Afrique: la BAD accorde un financement à ce pays

Un prêt de 117,9 millions de dollars américains a été approuvé par le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) le 14 février 2024, à l’endroit de la République démocratique du Congo (RDC). Ce financement substantiel vise spécifiquement à appuyer le Projet d’appui à la gouvernance et au développement des compétences, en phase avec les ambitions du Programme de transformation de l’agriculture (PTA) congolais.

Issu principalement du Fonds africain de développement, guichet à taux concessionnels de la BAD, une portion notable de cette somme, soit 78,6 millions de dollars, est allouée via la Facilité d’appui à la transition. Ce mécanisme est spécialement conçu pour assister les pays confrontés à des défis structurels.

L’initiative financée ambitionne de revigorer l’industrie agricole en RDC. Serge N’Guessan, directeur général de la BAD pour l’Afrique centrale, souligne que le projet vise à améliorer l’environnement des affaires pour le secteur privé et à augmenter la qualité de la main d’œuvre, ce qui devrait, par ricochet, stimuler l’entreprenariat et attirer les investissements étrangers, tout en créant de l’emploi et en valorisant le potentiel agricole du pays.

Parmi les innovations prévues, figure la mise en place d’un guichet unique pour faciliter les démarches administratives pour les investisseurs dans l’agriculture climato-intelligente, l’élaboration d’un label « Made in RDC », et le développement d’une plateforme numérique pour structurer le secteur. Ces mesures visent à renforcer l’attractivité et la compétitivité des produits agricoles congolais.

Le projet prévoit également des formations pour 500 formateurs dans divers domaines liés à l’agriculture et à l’agrobusiness, ainsi que la construction de centres spécialisés. Ciblant 25 000 jeunes et 500 animateurs dans dix entités territoriales réparties sur cinq provinces, l’initiative se propose de jeter les bases d’une agriculture innovante et inclusive.

La Banque africaine de développement, acteur clé de ce financement, est une institution financière multilatérale engagée dans le développement économique et le progrès social des pays africains. Depuis sa création en 1964, elle s’efforce de financer des projets et programmes qui favorisent une croissance durable et la réduction de la pauvreté en Afrique, à travers des prêts, des dons et des garanties de crédit dans divers secteurs vitaux.