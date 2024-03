Armement : l’Ukraine présente son nouvel atout pour lutter contre la Russie

Alors que l’Ukraine semble reculer sur le front face à l’armée russe, le gouvernement a annoncé une nouvelle, qui pourrait leur donner un avantage marqué en mer. Cette bonne nouvelle, c’est l’arrivée du “Sea Baby”. Il s’agit d’un nouveau type de drone, expérimentaux certes, mais aux puissantes et redoutables capacités.

L’armée ukrainienne peut compter sur des drones redoutables d’efficacités pour cibler efficacement la marine russe et régner, en maître, sur la mer… Alors que Kiev ne dispose d’aucune marine. À ce jour, en l’espace de deux ans de guerre, c’est près de 20% de la flotte russe qui a été entièrement détruite. La raison ? L’utilisation de drones conçus en Ukraine grâce au financement participatif.

Le nouveau drone militaire ukrainien, terrible d’efficacité

Au mois de juillet dernier, le gouvernement ukrainien dévoilait pour la toute première fois, son dernier USV. Ce dernier, appelé le Magura V5, est en mesure d’emporter une charge explosive de 320kg, sur près de 800 kilomètres de rayon. Aujourd’hui, le service de sécurité d’Ukraine (SBU) vient de révéler à la face du monde, le tout nouvel arrivé de sa flotte, le “Sea Baby”.

Aujourd’hui en phase de test, le “Sea Baby”, pour voir le jour, a pu compter sur 7 millions d’euros de dons (opérés par des entreprises, des donateurs internationaux ainsi que par la population locale). 35 exemplaires de ce modèle ont été commandés. Bien plus maniable, plus efficace et létal, ce type de drone serait aussi plus rapide (jusqu’à 90 km/h) et disposerait d’un plus grand rayon d’action (de l’ordre de 1.000 kilomètres).

Un drone puissant et peu coûteux

Une stratégie qui, à ce jour, se veut parfaitement efficace, car l’Ukraine a d’ores et déjà détruit 26.000 des 121.000 tonnes d’armement qui se trouvent en mer Noire. 13.000 autres tonnes auraient aussi été détruites. Des statistiques impressionnantes, pour des drones dont la confection coûte environ 200.000 euros, ce qui en fait l’un des drones les plus puissants, mais aussi les moins chers du marché.