AVC: cette position serait bénéfique en cas de crise

Dans le monde, chaque année, 12.22 millions de personnes sont victimes d’un AVC. Dans environ 50% des cas, cela est d’ailleurs mortel. Mais récemment, une découverte semble pouvoir permettre d’augmenter (de manière assez considérable) les chances de survie. La seule condition ? Agir vite, très vite même !

L’AVC (accident vasculaire cérébral) serait causé par l’obturation d’un vaisseau sanguin dans le cerveau à cause d’un caillot. Cela peut aussi survenir à l’occasion de la rupture d’un vaisseau sanguin. La plupart du temps, rien n’est fait ou les réactions surviennent beaucoup trop tard. De fait, les victimes souffrent d’importantes répercussions, notamment cognitives (perte de mémoire, d’équilibre, difficulté à parler…).

Le positionnement de la tête a un impact non négligeable

Pour autant, il a été découvert que la position de la tête, au moment où l’AVC survient, pourrait permettre d’augmenter le flux sanguin vers le cerveau et sauver plus de 2 millions de neurones sauvés chaque minute. Cette position est à 0 degré. Une vraie trouvaille, car généralement, les équipes médicales ont tendance à légèrement surélever la tête des patients 30 degrés.

24 heures après l’intervention chirurgicale en lien avec l’AVC et plus de 7 jours après la sortie de l’hôpital, des études ont permis de démontrer que les patients victimes d’AVC dont la tête a été positionnée à 0 degré, au lieu des 30 initialement appliqué, présentaient moins de déficits neurologiques. Les fonctions cognitives étaient donc plus ou moins préservées, permettant ainsi aux patients de conserver une vie quasiment normale.

Une étude aux résultats exceptionnels

Les résultats ont été tellement bons, que l’étude a même été arrêtée prématurément. En effet, après des analyses menées sur 92 personnes, les chercheurs ont décidé de publier leurs résultats. 3 mois après, il s’est avéré que les patients des deux groupes (positionnés à 0 et à 30 degrés) présentaient des fonctions cognitives similaires. Le positionnement à 0 degré permet donc de gagner beaucoup de temps, notamment sur le repos et le fait de retrouver des forces.