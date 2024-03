Avions de ligne: ce pays asiatique se lance et veut tout bouleverser

Au cœur de la compétition mondiale pour l’innovation dans l’aviation, le Japon annonce un tournant majeur avec l’ambition de lancer un avion de ligne révolutionnaire d’ici 2035. Ce projet, porté par un consortium d’entreprises privées, dont Mitsubishi Heavy Industries, bénéficie d’un soutien financier massif de l’État et du secteur privé, s’élevant à plus de 30 milliards d’euros. Cette initiative pourrait redéfinir le paysage aéronautique, dominé jusqu’à présent par les géants Airbus et Boeing.

À l’origine de cette ambition, les précédentes tentatives du Japon de s’implanter dans l’aviation civile, en particulier le projet SpaceJet de Mitsubishi, ont connu des résultats mitigés. Malgré l’abandon de ce programme en raison de défis financiers et logistiques exacerbés par la pandémie de Covid-19, le Japon persiste dans sa quête d’une position de premier plan dans le secteur aéronautique, refusant de se limiter à un rôle de fournisseur de composants.

L’innovation majeure de ce nouveau projet réside dans l’utilisation potentielle de l’hydrogène comme mode de propulsion, une première dans l’industrie. Le Japon, déjà leader dans le développement de technologies liées à l’hydrogène pour la transition énergétique, voit dans cette initiative une occasion d’affirmer sa prééminence dans les technologies neutres en carbone. Cette orientation vers l’hydrogène, bien que prometteuse, suscite néanmoins des débats au sein de l’industrie, certains experts mettant en doute sa viabilité à court terme.

Dans un contexte plus large, le paysage aéronautique mondial connaît une dynamique concurrentielle intense, avec notamment l’émergence de la Chine comme un acteur de plus en plus influent. Le constructeur Comac, avec son moyen-courrier C919, cherche à se tailler une place aux côtés des titans Airbus et Boeing. Ce contexte compétitif souligne les défis auxquels le Japon sera confronté dans ses ambitions de bouleverser le secteur.

En parallèle, aux États-Unis, la start-up Boom Supersonic relance la course aux vols supersoniques commerciaux avec son projet Overture. Après un vol d’essai réussi de son démonstrateur XB-1, Boom Supersonic envisage un avenir où ses avions, propulsés par des moteurs innovants et écoénergétiques, pourraient redéfinir les voyages aériens à grande vitesse. Cette initiative, soutenue par d’importants partenaires aériens, illustre une fois de plus la vitesse à laquelle l’innovation peut remodeler l’aviation.

Dans cet environnement en constante évolution, le Japon s’apprête donc à entrer dans une nouvelle ère, avec la perspective de modifier en profondeur le marché mondial des avions de ligne. Son projet ambitieux, combiné à l’essor de nouvelles technologies et à la montée en puissance de concurrents internationaux, témoigne de la transformation continue du secteur aéronautique.