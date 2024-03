Bénin : Deux forestiers risquent la radiation pour absence illégale au travail

Deux agents des eaux, forêts et chasse risquent la radiation. Il s’agit du contrôleur adjoint de première classe Laz Houngbo et le conservateur de deuxième classe Benoît Nouhohèflin. Selon les communiqués n°281/DGEFC/DOGP/SOGP/SGCDP/SA et n°282/DGEFC/DOGP/SOGP/SGCDP/SA de la direction générale des eaux, forêts et chasses en date de ce vendredi 8 mars 2024, ceux-ci ont été illégalement absents de leur unité de travail depuis plusieurs jours.

Ces deux agents qui ont abandonné leur poste sont appelés « à le rejoindre le dès audition du présent communiqué, en tout cas, au plus tard le jeudi 14 mars 2024 ». Passé ce délai, la procédure administrative sera engagée à leur encontre conformément aux textes en vigueur « pour absence illégale au poste », précise les communiqués signés de Rémi Hèfoumè, directeur générale des eaux, forêts et chasses.

Depuis quelques années, l’on assiste à la désertion de plusieurs hommes en uniforme au sein de l’armée. La situation est devenue beaucoup plus alarmante depuis que le Bénin est confronté au phénomène de l’extrémisme violent et de terrorisme. Or la loi n°2022-37 modifiant et complétant la loi n°2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République de Bénin met sur la braise les éléments des Forces de défense et de sécurité ayant des velléités de désertion.

L’objectif de cette loi qui sanctionne les déserteurs de l’armée et la police républicaine est de renforcer la défense du territoire national et la sécurité des personnes et des biens. Le gouvernement a même récemment radié plusieurs hommes en uniforme de l’armée pour absence illégale au poste.