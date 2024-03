Boeing: les déboires s’enchaînent, un nouveau problème reporté sur un avion

C’est un nouvel épisode qui s’ajoute à une série de mésaventures ! Boeing fait face à des défis croissants concernant la sécurité et la fiabilité de ses appareils. Récemment, à l’aéroport de Portland, un incident impliquant un Boeing 737 Max 8 d’Alaska Airlines en provenance de Mexico a mis en lumière un problème inattendu : la porte de la soute destinée aux animaux s’est retrouvée ouverte à l’atterrissage le 1er mars, une situation qui, fort heureusement, n’a entraîné ni disparition ni blessure d’animaux.

Ce n’est pas le premier incident qui ébranle la confiance envers le constructeur aéronautique américain. En effet, Boeing a déjà été confronté à des problèmes significatifs affectant ses appareils ces derniers mois. En janvier, une porte-bouchon d’un Boeing 737 MAX 9, également de la compagnie Alaska Airlines, s’est détachée en plein vol, et plus récemment, un 737 MAX de United Airlines a subi une avarie de train d’atterrissage après l’atterrissage à Houston, Texas, forçant l’avion à quitter la piste. Heureusement, aucune blessure n’a été rapportée dans ces incidents.

Ces événements interviennent dans un contexte déjà tendu pour Boeing, qui a vu des retards dans les livraisons de ses modèles d’avions, en particulier les 737 Max et le 787, en raison de défauts de fabrication. L’année dernière, United Airlines a reçu 24 appareils de moins que prévu, ce qui a impacté son expansion et ses opérations.

La certification de nouveaux modèles, tels que le Max 10 et le Max 7, par la Federal Aviation Administration (FAA) se trouve également retardée, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à la situation de Boeing. Les retards accumulés pourraient atteindre au moins cinq ans pour le Max 10, selon les déclarations de M. Kirby de United Airlines à CNBC, forçant la compagnie aérienne à revoir ses plans d’expansion et à envisager d’autres fournisseurs, notamment le concurrent européen Airbus.

Face à ces défis, Boeing s’est engagé à prendre des mesures correctives. Stan Deal, président de la division des avions commerciaux, a exprimé ses excuses pour les désagréments causés aux clients, à leurs employés et à leurs passagers, et a affirmé que l’entreprise travaillait à un plan global pour remettre ces avions en service de manière sécurisée et améliorer la qualité et la performance de ses livraisons.

Ces incidents successifs et les retards de certification mettent en lumière les défis auxquels Boeing est confronté pour restaurer la confiance dans ses avions et maintenir sa position sur le marché aéronautique mondial. L’avenir de certains modèles de la gamme Max reste incertain, et le géant américain doit désormais redoubler d’efforts pour surmonter ces obstacles.