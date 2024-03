Boxe: Francis Ngannou mis KO par Anthony Joshua

Une soirée mémorable en Arabie Saoudite! L’événement de boxe tant attendu a vu Anthony Joshua, le boxeur britannique, venir à bout de Francis Ngannou par KO dans un affrontement spectaculaire. L’ancien champion des poids lourds de l’UFC, Ngannou, affrontait Joshua pour son deuxième combat de boxe professionnel après avoir déjà impressionné contre Tyson Fury.

Le match a rapidement tourné en faveur de Joshua, qui a démontré une préparation et une maîtrise technique supérieures. Dès le premier round, Ngannou a été mis au tapis, préfigurant l’issue du combat. La reprise suivante a été décisive, Joshua envoyant son adversaire au sol d’un coup fulgurant, scellant le combat par un KO retentissant.

La résilience de Ngannou était manifeste, réussissant à se relever malgré deux chutes consécutives. Cependant, une accélération brutale de Joshua a définitivement mis fin au combat, laissant le Camerounais complètement assommé. Dans un geste de sportivité, Joshua a encouragé Ngannou à persévérer dans la boxe, le comparant même à Mike Tyson pour sa puissance.

L’événement, suivi par des célébrités telles que le footballeur brésilien Ronaldo et l’entraîneur José Mourinho, a mis en lumière non seulement le talent de Joshua mais aussi le courage de Ngannou pour avoir osé se mesurer à des boxeurs de haut niveau après une carrière réussie en MMA.Au-delà de cette victoire, Joshua a exprimé son désir de reconquérir les titres mondiaux des poids lourds. Ce combat contre Ngannou n’était pas seulement une démonstration de force, mais aussi un message clair adressé à ses rivaux, notamment Tyson Fury et Oleksandr Usyk. Joshua a affirmé son ambition de rester au sommet et de continuer à se battre pour la gloire, inspirant ainsi les amateurs de boxe du monde entier.