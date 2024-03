Ce pays africain construit un mur à sa frontière, découvrez pourquoi!

Dans un monde où les murs et les barrières frontalières deviennent des réponses de plus en plus courantes aux enjeux de sécurité nationale et de gestion migratoire, de nombreux pays ont opté pour ces structures imposantes comme solutions à des problématiques diverses. De la barrière séparant les États-Unis du Mexique, destinée à contrer l’immigration illégale et le narcotrafic, au mur de séparation israélien visant à protéger ses citoyens des attaques, les exemples abondent. Toutefois, chaque mur a sa propre histoire, ses raisons d’être qui transcendent souvent les discours simplistes sur la sécurité et l’immigration.

C’est dans ce contexte global que l’Afrique du Sud a entamé la construction d’une barrière distinctive le long de sa frontière avec le sud du Mozambique. Cette nouvelle structure, qui mêle béton préfabriqué, fossés et grilles de barbelés, s’étend déjà sur 5 kilomètres et devrait atteindre environ 8 kilomètres à terme. Loin de se limiter à une question d’immigration, la raison principale de cette édification est la lutte contre des fléaux spécifiques : les trafics en tout genre et les vols de voitures.

La région ciblée par ce projet est une étendue de plage isolée, dépourvue de routes conventionnelles et uniquement accessible en véhicules tout-terrain. Cette particularité géographique a été exploitée par des réseaux criminels pour acheminer des véhicules volés en Afrique du Sud vers le Mozambique, où ils sont revendus. En outre, cet itinéraire peu surveillé sert également au trafic de drogues et au braconnage d’ivoire, mettant en péril la sécurité des communautés locales et la biodiversité régionale.

Néanmoins, l’impact de ce mur ne se limite pas à la lutte contre la criminalité. Il pose également un défi considérable pour la faune locale, en particulier les éléphants qui, habitués à circuler librement entre les deux pays, se voient contraints à de longs détours. Ce dilemme illustre la complexité des décisions politiques qui, tout en visant à renforcer la sécurité, peuvent avoir des répercussions inattendues sur l’environnement naturel.

Ainsi, le mur sud-africain, bien que répondant à des impératifs de sécurité, révèle les défis inhérents à la gestion des frontières dans un monde de plus en plus cloisonné. Les mesures prises par l’Afrique du Sud s’inscrivent dans une démarche globale de protection de son territoire, tout en soulignant la nécessité d’une approche équilibrée qui prenne en compte tant les besoins humains que ceux de l’environnement.