Ce pays arabe dévoile un circuit de F1 à couper le souffle

Depuis l’annonce de l’ajout du Grand Prix d’Arabie saoudite au calendrier de la Formule 1, les regards se tournent vers Qiddiya, une étape incontournable sur le circuit, où se profile un projet ambitieux et futuriste : le Qiddiya Speed Park. Situé dans une région désertique, Qiddiya était déjà connu pour son environnement naturel unique. Mais désormais, c’est un lieu en pleine métamorphose, promis à devenir une destination touristique de premier plan, grâce au projet audacieux de la Saudi Vision 2030.

Conçu par l’ancien pilote et président du GPDA, Alex Wurz, en collaboration avec Hermann Tilke, le Qiddiya Speed Park est bien plus qu’un simple circuit de course automobile. C’est une véritable œuvre architecturale, intégrée harmonieusement à un complexe de divertissement comprenant notamment un parc d’attraction Six Flags. Le tracé lui-même promet une expérience hors du commun, avec ses 21 virages et un dénivelé impressionnant de plus de 100 mètres entre le point le plus bas et le point le plus haut.

Mais ce qui rend ce circuit véritablement unique, c’est son premier virage. Une épingle située sur une plateforme surélevée à 70 mètres de hauteur, entourée de néons et surplombant une partie du complexe touristique. Un véritable chef-d’œuvre d’ingénierie qui promet des sensations fortes aux pilotes et un spectacle époustouflant aux spectateurs.

Ce projet pharaonique ne se limite pas au circuit lui-même. Il comprend également de nombreux complexes d’accueil et structures hôtelières, offrant des points de vue uniques sur la piste. Des piscines transparentes, des terrasses panoramiques, autant d’infrastructures qui contribueront à créer une atmosphère féérique et immersive pour les visiteurs.

Cependant, derrière cette ambition démesurée se cachent des questions éthiques. Alors que l’Arabie saoudite cherche à promouvoir une image moderne et ouverte sur le monde, le projet suscite également des critiques concernant les droits de l’homme et les libertés fondamentales dans le pays. Certaines voix s’élèvent pour dénoncer le sportwashing, cette pratique qui consiste à utiliser le sport pour masquer les controverses politiques et sociales.