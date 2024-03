Cet état arabe rachète le Groupe McLaren

La souveraineté financière du Bahreïn a pris une ampleur significative avec l’acquisition totale du Groupe McLaren, qui construit des voitures de sport haut de gamme et détient une participation majoritaire dans l’équipe de Formule 1 McLaren. La Fondation souveraine bahreïnienne, Mumtalakat, était déjà le plus grand actionnaire de McLaren. Cette transaction survient après une période d’incertitude financière profonde pour l’entreprise britannique, qui subissait d’importantes pertes. McLaren la considère comme une « étape majeure« . L’entreprise envisage désormais des partenariats techniques avec d’autres entreprises pour développer la technologie des véhicules électriques.

« Nous sommes ravis de l’engagement continu de Mumtalakat envers McLaren grâce à cette transaction« , a déclaré Paul Walsh, président exécutif du Groupe McLaren. Cela nous permettra de nous concentrer davantage sur la réalisation de notre plan d’affaires à long terme, notamment en investissant dans de nouveaux produits et technologies, tout en continuant à explorer des partenariats techniques potentiels avec des partenaires industriels.

Le Groupe McLaren, dont le siège est situé dans la ville de Woking, dans le Surrey, possède McLaren Automotive, qui est devenu en 14 ans un acteur majeur sur le marché des voitures de sport de prestige. Ses produits rivalisent avec ceux de marques telles que Ferrari et Porsche. Le groupe détient également une participation majoritaire dans McLaren Racing, propriétaire de l’équipe de Formule 1 McLaren, ainsi que dans les séries américaines IndyCar, Formula E et Extreme E.

McLaren a connu des difficultés financières depuis la pandémie de Covid, qui l’a contrainte à suspendre temporairement la production de voitures et a entraîné l’annulation des activités de course dans le monde entier. L’entreprise a été contrainte de restructurer ses opérations en 2020, ce qui a entraîné la suppression de plus de 1000 emplois. Elle a également été affectée par les perturbations généralisées des chaînes d’approvisionnement consécutives à la reprise économique post-pandémie, en particulier par une pénurie de puces électroniques.

Des problèmes sont également survenus avec sa nouvelle sportive hybride Artura, ce qui a entraîné la suspension de sa production et des retards de livraison. Au cours des neuf premiers mois de l’année dernière, l’entreprise a enregistré une perte avant impôts de 276 millions de livres sterling. Mumtalakat est un investisseur dans le Groupe McLaren depuis 2007, date à laquelle il a acquis une participation de 30 % auprès des actionnaires fondateurs Ron Dennis et Mansour Ojjeh. Au fil du temps, sa participation est passée à 60 %, tout en injectant des centaines de millions de livres sterling dans l’entreprise. Sa décision de prendre le contrôle total, initialement conclue l’année dernière, renforce les finances de McLaren à court terme. De plus, des sources au sein du groupe indiquent que se débarrasser de ce qui était perçu comme une structure d’actionnariat trop complexe facilitera les futurs partenariats.

McLaren cherche activement de nouveaux partenariats techniques pour élargir sa gamme et notamment pour travailler sur le développement de véhicules électriques. La BBC comprend que la société suédoise Polestar, détenue par le groupe chinois Geely, fait partie de celles qui ont eu des discussions avec McLaren. Selon le Financial Times, des discussions ont également eu lieu avec Hyundai, BMW et la marque californienne de véhicules électriques Lucid Motors. Tout accord pourrait impliquer que Mumtalakat cède une participation minoritaire dans le Groupe McLaren à son partenaire choisi.