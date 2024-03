Cette entreprise réalise un exploit en battant Google

Depuis quelques semaines, on ne parle que d’elle. Nvidia, l’entreprise du milliardaire Jensen Huang, est devenue la coqueluche des investisseurs. L’annonce de ses résultats au dernier trimestre 2023 a d’ailleurs fait trembler tout Wall Street ! Excellents, ces derniers ont toutefois rassuré sur les capacités opérationnelles du groupe.

Au point que beaucoup en viennent à se demander jusqu’où la société ira. Son ascension peut-elle être stoppée ? Spécialisée dans les cartes graphiques pour les ordinateurs de gaming, l’entreprise a opté pour le virage de l’intelligence artificielle, à juste titre d’ailleurs, puisque la boîte en est devenue l’un des principaux champions. L’essor de l’IA lui a effectivement permis de multiplier ses bénéfices par 8.

Nvidia et sa folle ascension

En quelques chiffres, l’ascension est vertigineuse. En effet, en 2019, une action NVIDIA coûtait encore 40 dollars environ. Aujourd’hui, elle en vaut 791 dollars. Une courbe exceptionnelle, qui place désormais Nvidia au rand des entreprises les plus valorisées au monde. Pour être plus exact, il s’agit de la 3e société la plus valorisée actuellement, derrière Apple notamment.

De quoi attiser les convoitises… En effet, face au succès fou de Nvidia, de nombreuses grandes entreprises, comme Microsoft, ont annoncé étudier le sujet. Le groupe envisage d’ailleurs de développer ses propres cartes graphiques, pour arrêter d’être dépendant de Nvidia. Dans le même style, la startup Groq continue de faire parler, notamment de par sa philosophie que le “tout GPU” proposé par Nvidia.

Doit-on désormais parler des GAMAMN ?

Dans tous les cas, il faudra encore des années à ces sociétés pour parvenir à gagner des parts de marché sur Nvidia, qui s’est imposé comme étant le leader incontesté du secteur. Au point même que certaines personnes commencent déjà à utiliser le terme de GAMAMN (Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft, Nvidia) pour parler de ces géants de la tech’ qui dominent le monde.