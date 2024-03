Nucléaires: top 5 des pays les plus puissants en 2024

Dans un monde marqué par une escalade des tensions, notamment entre la Russie et les puissances occidentales en raison du conflit en Ukraine, le paysage géopolitique actuel met en lumière les neuf nations les plus influentes en matière d’armement nucléaire pour l’année 2024. Si la Russie se positionne en tête avec le plus grand arsenal au monde, d’autres pays investissent également massivement dans cette force de dissuasion.

Depuis le début de la guerre en Ukraine il y a deux ans, les relations entre Moscou, Kiev et leurs alliés n’ont cessé de se détériorer. Récemment, le président russe Vladimir Poutine a averti l’Occident de manière provocatrice, soulignant la capacité de la Russie à frapper des cibles sur leur territoire en cas de nécessité. Ces déclarations font suite aux propos du président français Emmanuel Macron, qui n’a pas écarté la possibilité d’un déploiement de troupes occidentales en Ukraine, alimentant ainsi les tensions déjà vives.

Selon les estimations de la Federation of American Scientists (FAS), la Russie possède le plus grand nombre d’ogives nucléaires, totalisant près de 5 889 pour l’année 2023. Cette supériorité numérique fait de la Russie le leader incontesté dans ce domaine. Cependant, d’autres acteurs mondiaux détiennent également des arsenaux significatifs, notamment les États-Unis avec 5 244 armes nucléaires à leur disposition, ce qui les place juste derrière la Russie. Ensemble, ces deux superpuissances contrôlent près de 90% des armes nucléaires dans le monde.

La Chine se positionne en troisième place avec 410 ogives nucléaires, affirmant ainsi son statut de puissance nucléaire émergente. Suivent ensuite la France avec 290 ogives et le Royaume-Uni avec 225, consolidant ainsi la présence européenne dans ce domaine crucial.

La répartition des armes nucléaires entre les différentes catégories est également un aspect important à considérer. Les ogives stratégiques intercontinentales, plus puissantes et à longue portée, sont déployées principalement par les superpuissances, tandis que les ogives tactiques, de portée plus courte et destinées au champ de bataille, sont plus difficiles à quantifier en raison de leur variété d’utilisation.

Il est également crucial de noter qu’une partie des arsenaux nucléaires mondiaux est destinée à être démantelée en raison de leur obsolescence ou de leur manque de pertinence stratégique. Ce processus est nécessaire pour garantir la sécurité mondiale et éviter la prolifération incontrôlée de ces armes de destruction massive.