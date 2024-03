Cette milliardaire a déjà offert 17 milliards de sa fortune personnelle

Dans un geste qui continue de marquer le monde de la philanthropie, MacKenzie Scott, ex-épouse du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a encore une fois fait parler d’elle grâce à sa générosité hors norme. Au cours de sa vie post-divorce, elle s’est distinguée par une série de dons substantiels à diverses organisations à but non lucratif, totalisant près de 17 milliards de dollars.

Récemment, l’attention s’est portée sur son dernier acte de bienfaisance, un don conséquent de 640 millions de dollars à 361 entités. Ces organisations, sélectionnées parmi 6 000 candidatures, se consacrent à soutenir les communautés aux ressources limitées et à combattre les discriminations systémiques. Cette démarche s’inscrit dans la vision de Scott de contribuer à un monde plus équitable et inclusif, où chaque voix a la chance d’être entendue.

Depuis son divorce en 2019, Scott a non seulement hérité de 4% des parts d’Amazon, faisant d’elle l’une des femmes les plus riches du monde, mais elle a aussi embrassé une mission de philanthropie sans précédent. Sa fortune, estimée à 37 milliards de dollars à l’époque, ne l’a pas empêchée de partager généreusement ses ressources avec ceux qui en ont le plus besoin.

Parmi ses contributions notables, un don historique de 84,5 millions de dollars aux Girl Scouts en octobre 2022 a établi un record pour l’organisation, jamais auparavant bénéficiaire d’une telle largesse de la part d’un individu. Ce geste reflète l’engagement profond de Scott à soutenir des causes variées, démontrant ainsi la portée et la diversité de son impact philanthropique.

Malgré la redistribution massive de sa richesse, la fortune de Scott demeure impressionnante. Classée au 40e rang des personnes les plus riches du monde selon l’indice Bloomberg Billionaires, sa valeur nette s’élève aujourd’hui à environ 36,5 milliards de dollars. Cette situation illustre la capacité extraordinaire de Scott à concilier une richesse personnelle considérable avec un engagement philanthropique de grande envergure.

L’exemple de MacKenzie Scott incarne une source d’inspiration pour les fortunés et les aspirants philanthropes. En redéfinissant les normes de générosité, elle souligne l’importance et l’impact positif que peuvent avoir les contributions individuelles, grandes ou petites, dans la construction d’un avenir meilleur pour tous.