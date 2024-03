Chassée du Sahel, Air France tente de se réorganiser

Ces derniers temps, Air France a traversé une période tumultueuse en Afrique de l’Ouest, avec la suspension de ses vols vers des pays clés tels que le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ce qui a entraîné une perte significative de revenus estimée à 65 millions d’euros. En réponse à ces défis, la compagnie a établi une stratégie de redirection, en se concentrant notamment sur l’expansion de sa présence en Afrique Centrale.

Une étape notable de cette réorientation a été l’annonce d’un partenariat avec Afrijet, une compagnie aérienne gabonaise, visant à développer le trafic aérien via l’aéroport de Libreville, en vue de faire du Gabon un hub central pour l’Afrique Centrale. Dans un contexte de réorganisation, Air France a révélé son programme pour l’été 2024, illustrant un ambitieux élargissement de ses horizons.

Avec 189 destinations prévues dans 74 pays, la compagnie aérienne renforce sa présence mondiale. Notamment, l’accent est mis sur le Canada avec près de 60 vols hebdomadaires prévus vers cinq villes, témoignant de l’importance du marché nord-américain pour Air France. La compagnie aérienne ne se limite pas à l’Amérique du Nord. L’été 2024 verra la consolidation des liaisons avec Abu Dhabi et la Tanzanie, ainsi qu’une augmentation significative des vols vers le Japon, soulignant la diversification de l’offre d’Air France.

L’Afrique et l’océan Indien bénéficieront également d’une attention accrue, avec des vols quotidiens vers des destinations clés comme Cotonou et Antananarivo, et un doublement de l’offre vers le Cameroun. En parallèle de l’expansion de son réseau, Air France continuera de moderniser son expérience en vol en déployant ses nouvelles cabines long-courrier sur un plus grand nombre de routes.

Ces cabines, qui offrent des standards élevés en termes de confort et de services, seront disponibles sur des destinations majeures à travers le monde, de Toronto à Tokyo-Narita, en passant par des villes telles que San Francisco et Mexico. La compagnie n’oublie pas les liaisons court et moyen-courrier, avec 102 destinations desservies, incluant 45 liaisons saisonnières en Europe et en France. Ces itinéraires offriront des options variées aux voyageurs, allant de la découverte des Lofoten en Norvège à l’exploration de Kalamata en Grèce, enrichissant ainsi l’offre d’Air France.

Finalement, la filiale à bas prix du groupe, Transavia France, contribuera à cette dynamique de croissance en proposant 116 destinations dans 33 pays, renforçant la position du groupe Air France-KLM, en particulier sur les départs des aéroports parisiens. L’engagement d’Air France dans sa réorganisation et son expansion reflète sa capacité à s’adapter et à se renouveler face aux défis, tout en continuant à offrir à ses passagers une expérience de voyage enrichissante.