Chine – Afrique: ce chiffre indique un changement radical

Alors que la Chine a décidé de tout mettre en œuvre pour étendre son influence en Afrique, certains chiffres tendent à démontrer qu’un changement radical de stratégie est en train de s’opérer. En effet, selon un récent rapport du Fonds Monétaire International (FMI), Le nombre de travailleurs chinois en Afrique a baissé de 64% entre 2015 et 2021.

Mais pourquoi un tel changement de paradigme ? Comment en est-on arrivé là ? Plusieurs raisons tendent à l’expliquer. La première, c’est la fin des financements en lien avec le développement d’immenses projets d’infrastructures. Le second, ce sont des raisons externes, comme la pandémie liée au COVID-19. Ainsi, le nombre de travailleurs chinois sur le continent africain est passé de 263.000 en 2015 à 93.000 en 2021.

64% de travailleurs chinois en moins en Afrique

Le document remis par les experts du FMI tend aussi à souligner l’hyper concentration des travailleurs chinois dans certains pays seulement. Ainsi, en 2019, 52% de l’ensemble des ingénieurs et ouvriers chinois en Afrique, se trouvait dans 5 pays seulement, à savoir l’Algérie (qui à elle seule comptait pour 25% du chiffre total), l’Angola, le Nigeria, la Zambie et le Kenya.

Attention toutefois. Dans ce rapport intitulé “Navigating the EvolvingLandscape between China and Africa’s Economic Engagements”, ne sont pris en compte que les travailleurs chinois envoyés en Afrique, dans le cas de contrats remportés par des sociétés chinoises, sur le continent. Les expatriés, commerçants et migrants “informels” ne sont pas pris en compte dans cette analyse.

Le projet des nouvelles routes de la soie, pour relancer ?

Qu’en conclure pour la suite ? À ce stade, difficile d’y voir plus clair. Il semblerait que la Chine se base désormais sur sa diplomatie et les bons liens tissés avec les gouvernements africains pour continuer à se faire entendre sur place. Pour autant, il n’est pas à exclure que, d’ici aux prochaines années, dans le cadre du projet des nouvelles routes de la soie, que de nouveaux travailleurs chinois soient envoyés en Afrique.