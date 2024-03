Décès de l’opposant togolais Agbeyome Kodjo en exil

La disparition de Gabriel Messan Agbeyome Kodjo, figure emblématique de l’opposition togolaise, a été annoncée dimanche, après son décès survenu dans la nuit de samedi à dimanche. L’ex-Premier ministre du Togo, en exil depuis l’issue contestée de l’élection présidentielle de 2020, avait 70 ans. Confirmée par des sources proches de sa famille, cette nouvelle a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Agbeyome Kodjo, dont la carrière politique fut dense et mouvementée, avait occupé de hautes fonctions au Togo, y compris celle de Premier ministre sous Gnassingbé Eyadèma, entre 2000 et 2002. Après avoir quitté le Rassemblement du peuple togolais (RPT) en 2002, il se lance dans l’opposition et fonde en 2008 l’Organisation pour bâtir dans l’union solidaire togolaise (OBUTS), devenue plus tard le Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement (MPDD).

La fin tragique de Kodjo est intervenue peu après celle de son mentor, Monseigneur Philippe Fanoko Kpodzro, signifiant un coup dur pour leurs partisans. Kodjo, ayant contesté les résultats de l’élection présidentielle de 2020, se voyait comme le véritable élu, une position qu’il a maintenue jusqu’à son décès.

Samedi, après un malaise, Kodjo a été emmené à l’hôpital où il a rendu son dernier souffle au petit matin de dimanche. Cet incident met un terme à la vie d’un homme qui a marqué la politique togolaise, en dépit des controverses et des défis, notamment son exil suite aux résultats contestés de l’élection présidentielle de 2020.

Durant sa vie, Kodjo a été une figure de proue de la transformation politique au Togo. Outre son rôle de Premier ministre, il a été ministre des sports, de l’intérieur, Directeur général du Port autonome de Lomé et Président de l’assemblée nationale. Après sa rupture avec le RPT, il s’est investi dans l’opposition, marquant de son empreinte la lutte pour la démocratie dans son pays.