Décès de Paul Alexander, l’homme qui a vécu dans un poumon de fer

Paul Alexander, surnommé « l’homme dans le poumon de fer » et survivant de la polio, nous a quittés à l’âge de 78 ans. Sa vie, marquée par la résilience face à l’adversité, reste une source d’inspiration pour beaucoup. Né en 1946, Paul a contracté la polio en 1952, une maladie qui l’a laissé paralysé du cou aux pieds et l’a obligé à dépendre d’un poumon de fer pour respirer.

La machine, surnommée par Paul son « vieux cheval de fer », fonctionnait en aspirant l’air, permettant à ses poumons de se gonfler puis de se dégonfler. Grâce à cette assistance respiratoire, Paul a défié toutes les attentes en vivant bien au-delà de l’espérance de vie habituelle pour les personnes dans sa situation. Malgré sa dépendance constante à cette technologie obsolète, remplacée dans les années 60 par des ventilateurs modernes, il a mené une vie pleine et significative.

En plus de ses défis physiques, Paul a poursuivi ses études avec détermination, obtenant un diplôme en droit de l’Université du Texas à Austin en 1984. Admis au barreau deux ans plus tard, il a exercé le droit pendant de nombreuses décennies, prouvant que son esprit restait indomptable malgré les limites de son corps. Sa carrière juridique et son engagement pour la communauté ont fait de lui un modèle de persévérance.

Paul a également partagé son histoire remarquable à travers la publication de ses mémoires, un exploit qui lui a pris huit ans, en utilisant un bâton en plastique pour taper sur un clavier et en dictant à un ami. Son récit est un témoignage puissant de la force de l’esprit humain face à des obstacles insurmontables. La fin de sa vie a été marquée par des difficultés financières après avoir été victime de personnes profitant de sa vulnérabilité.

Une collecte de fonds a été lancée en novembre 2022 pour soutenir Paul dans ses derniers jours. Grâce à la générosité du public, il a pu vivre ses dernières années dans la dignité et les fonds collectés aideront également à couvrir les frais de ses funérailles. La vie de Paul Alexander demeure un témoignage éloquent de courage et d’acharnement. Son frère, Philip, exprime sa gratitude envers tous ceux qui ont soutenu Paul, permettant à son esprit combatif de briller jusqu’à la fin. En se souvenant de Paul, nous célébrons non seulement sa survie, mais aussi sa capacité à transformer les défis en triomphes.