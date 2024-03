Europe: Explosion de l’Immigration Illégale en Provenance d’Afrique de l’Ouest

Depuis les années 1970, les mouvements migratoires en provenance de l’Afrique vers l’Europe ont connu une augmentation significative. Ces flux, initialement déclenchés par des crises politiques, économiques et écologiques dans les pays d’origine, se sont transformés en véritables routes migratoires, facilitées par les réseaux de contrebande et les politiques d’accueil variables des pays de transit.

Récemment, Frontex a tiré la sonnette d’alarme concernant l’intensification de cette immigration illégale. Le rapport de l’agence souligne que l’année 2023 a marqué un pic de ces mouvements depuis 2016, avec une tendance qui se poursuit au début de 2024. Les deux premiers mois de cette année ont enregistré 31 200 passages irréguliers, un chiffre alarmant qui reflète la persistance de cette problématique.

Particulièrement notable est l’explosion des traversées depuis l’Afrique de l’Ouest via les îles Canaries, avec une augmentation de 541 % des détections. Ces passages, principalement venant du Mali, du Sénégal et de la Mauritanie, illustrent une nouvelle préférence pour cette route maritime, malgré les risques et les périls.

Cette augmentation est en partie attribuée à l’activité des groupes criminels en Mauritanie, qui exploitent la forte demande des migrants désirant rejoindre l’Europe. Frontex rapporte que ces réseaux de trafic de personnes s’adaptent rapidement aux mesures de contrôle, cherchant constamment de nouvelles failles dans la surveillance des frontières.

Pour faire face à cette situation, Frontex déploie un effectif considérable, avec 2 700 agents mobilisés, dont 200 spécifiquement affectés aux îles Canaries. Cette mesure reflète la prise de conscience européenne de la nécessité d’une réponse coordonnée et robuste face à l’ampleur du défi migratoire.

Cet afflux croissant pose de nombreux défis, tant sur le plan humanitaire que sécuritaire, et appelle à une réflexion profonde sur les politiques d’accueil, d’intégration et de régulation des flux migratoires, dans un contexte marqué par la complexité et l’urgence.