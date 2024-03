France: ce maghrébin de 69 ans prié de quitter le pays 

Résidant en France, sans papiers, depuis bientôt dix ans, un homme algérien âgé de 69 ans a reçu l’information selon laquelle il allait devoir quitter le territoire français. Une décision que beaucoup de ne comprennent pas, à commencer par lui-même, très investi dans la vie associative de sa communauté. D’ailleurs, élus et citoyens, touchés par son histoire, ont décidé de tout faire pour lui permettre de rester.

C’est à Valence, dans la Drôme, que l’information est tombée. Nasserdine Laradji va devoir quitter le territoire français après avoir reçu une OQTF (Obligation de quitter le territoire français). Problème, pour beaucoup, cette décision est injustifiée. En effet, monsieur Laradji vit depuis neuf ans maintenant en France, et s’est très largement investi dans la vie associative de sa ville, Valence.

Un homme de 69 ans, prié de quitter la France

La raison de sa venue en France ? L’homme et sa famille craignaient pour leur vie. Une menace dont il ne souhaite pas parler, mais qui, subitement, lui revient. Depuis la réception de son OQTF, Nasserdine Laradji semble d’ailleurs du mal à se nourrir ou à se reposer. Son épouse affirme même craindre qu’il ne sombre réellement dans la dépression. De quoi susciter l’émotion auprès de la communauté locale.

En effet, pour beaucoup, il s’agit là d’une terrible injustice. Résultat, bon nombre d’associations locales et de personnalités de la région ont décidé de manifester contre cette décision en se mobilisant pour empêcher l’expulsion de Nasserdine et sa famille. Distribution de tracts, signatures et contacts avec les autorités locales sont organisés de manière quasiment quotidienne !

Application stricte des règles de l’OQTF

Une histoire qui fait la Une des médias donc et qui démontre à quel point la position de la France, sur le sujet, a considérablement évolué. En effet, de très nombreuses voix se sont élevées en faveur d’une application stricte de la règle des OQTF. Depuis, Nasserdine doit pointer tous les jours au commissariat afin de signer une feuille de présence, prouvant qu’il respecte bien ce qui lui est demandé.