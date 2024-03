France: cette start-up veut révolutionner l’aéronautique

Le secteur de l’aviation fait la une de nombreux médias actuellement. En effet, Boeing a une nouvelle fois suscité l’indignation sur le net et auprès des voyageurs après qu’une roue de l’un de ses avions a explosé, voilà qu’une jeune startup française, Eenuee, vient d’annoncer vouloir tout révolutionner.

Le projet de cette jeune entreprise française ? Révolutionner l’ensemble du secteur de l’aéronautique d’ici à 5 ans. Rien que ça ! Mais comment ? En proposant une toute nouvelle alternative au transport : l’avion électrique. Les vols long-courriers ne devraient pas être concernés en premier lieu, l’entreprise préférant se concentrer sur des trajets internes, courts, mais relativement mal desservis.

Une startup française, prête à changer le secteur de l’aéronautique

Une manière de reconnecter les “villes secondaires” avec les principales métropoles françaises. Et les chiffres laissent rêveurs. En effet, Eenuee promet une consommation de 90% des émissions de gaz à effet de serre grâce à ses nouveaux avions, ainsi qu’une baisse de l’ordre de 20% en besoin énergétique. Le projet avance tellement bien que le premier test aura lieu d’ici à 2027.

Le groupe a en fait développé sa propre technologie, la “Blended-Wing-Body” qui permet à l’avion de voler à des altitudes plus basses que les avions classiques, permettant ainsi de considérablement limiter et réduire les besoins en énergie. Un projet qui pourrait intéresser bon nombre de personnes parce qu’à terme, avec un renforcement de la technologie, ce sont potentiellement les vols moyens, voire long-courriers qui pourraient en bénéficier.

Un avion électrique pour connecter les villes secondaires

Les attentes sont donc très importantes, notamment au niveau local puisque les villes moyennes pourraient profiter de cette technologie pour se développer de manière plus pérenne, mais aussi plus durable. Création d’emploi, facilitation de la mobilité et transports plus respectueux de l’environnement, le projet a de quoi séduire. Innovation et audace, le secteur de l’aéronautique pourrait bien changer du tout au tout dans les années à venir !