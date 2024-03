France : décès de Frédéric Mitterrand, pluie de réactions

La disparition de Frédéric Mitterrand à l’âge de 76 ans suscite une multitude de réactions à travers le pays. Personnalité aux multiples facettes, ce neveu de l’ancien président François Mitterrand laisse derrière lui un héritage culturel et politique significatif. Atteint d’un cancer, il avait récemment partagé son combat contre la maladie dans son ouvrage « Une drôle de guerre« , mettant en lumière sa perception de la pandémie et du confinement.

Son parcours atypique, du cinéma à la télévision, de la littérature au ministère de la Culture, révèle un homme de lettres passionné et un dandy populaire. Ses engagements, parfois inattendus, comme sa nomination au ministère de la Culture sous Nicolas Sarkozy, ont marqué les esprits et souligné sa personnalité inclassable.Frédéric Mitterrand, issu d’une famille distinguée, a grandi dans un environnement riche en influences culturelles et politiques. Son père, Robert, et sa mère, Edith, ont joué des rôles cruciaux dans sa formation intellectuelle et personnelle. C’est dans ce contexte familial complexe et stimulant qu’il a développé sa soif de savoir et son désir de contribuer à la culture française.

Pluie d’hommages

Plusieurs personnalités lui ont rendu hommage. « Ses légendaires « Bonsoir ! » vont nous manquer« , a affirmé sur X Emmanuel Macron. Le premier ministre Gabriel Attal a salué un « homme de culture total », tandis que Rachida Dati, ministre de la Culture, a mis en avant sa « profonde humanité » et son « attention permanente aux autres ». Ces témoignages soulignent la perte d’une figure emblématique de la culture et de la politique en France.

Des personnalités telles que Jack Lang et Stéphane Bern ont également exprimé leur tristesse, évoquant respectivement son « élégance extrême » et son rôle de « grand personnage de télévision ». Valérie Pécresse, de son côté, a rappelé sa contribution significative à la culture avec la création des Ateliers Médicis de Clichy-Montfermeil.

Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet ont reconnu sa contribution unique à la vie culturelle et politique française, marquant ainsi la fin d’une époque et la perte d’un serviteur passionné de la culture.