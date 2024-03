France: la Russie promet de tuer tous les soldats français qui seraient envoyés en Ukraine

Entre Paris et Moscou, les tensions sont toujours plus vives. En effet, depuis la sortie d’Emmanuel Macron sur la possibilité d’envoyer des troupes françaises ou de l’OTAN en Ukraine, les relations entre la France et la Russie se sont considérablement tendues. Les récentes déclarations de Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma, ne devraient rien arranger.

En effet, ce haut responsable, parfaitement francophone, est revenu sur les récentes tensions entre les deux pays, affirmant que la Russie réfléchissait à toutes les éventualités en ce qui concerne la France. Un missile nucléaire tiré depuis une ville russe, sur Paris, serait d’ailleurs éventualité. Celui-ci a d’ailleurs ajouté qu’en près de deux minutes, le projectile pourrait toucher la capitale française.

Piotr Tolstoï menace la France et les français

Mais ce n’est pas la seule menace agitée par Piotr Tolstoï. Ce dernier a confirmé que si jamais Paris venait à envoyer des hommes en Ukraine, que ce soit à Kiev ou à Odessa, les forces armées russes n’hésiteraient pas à tuer absolument tous les soldats français. Une manière de mettre la pression sur le président français, qui aurait, en off, expliqué qu’il allait probablement devoir envoyer des soldats dans les prochains mois.

Affirmant que la France provoquait, en ce moment même, la troisième Guerre mondiale, celui-ci a ajouté que la Russie n’hésiterait pas à “tuer tout le monde”. Une sortie qualifiée de grossière par certaines personnes, dont Olga Prokopieva, porte-parole de l’association Russie-Libertés, pour qui la sortie de Tolstoï n’honore en rien l’histoire russe et surtout, ne représente en rien la volonté réelle de la plupart des Russes.

La menace du nucléaire, réelle ?

La menace du nucléaire n’est pas nouvelle pour la Russie. En effet, depuis quelque temps, Moscou la brandit haut et fort. Il y a quelques jours, Vladimir Poutine a d’ailleurs affirmé qu’il se tenait prêt à une nouvelle Guerre mondiale, ajoutant notamment qu’il n’hésiterait pas à user de la force nucléaire, affirmant par la suite que l’arsenal nucléaire russe était probablement plus développé que celui des USA.