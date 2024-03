France: une élue porte plainte pour viol contre son conjoint

La France Insoumise, une nouvelle fois touchée par des affaires en lien avec la vie privée des élus. Ainsi, après qu’Adrien Quatennens ait été entendu par la police dans le cadre d’une gifle donnée à son ex-épouse, c’est au tour d’Ersilia Soudais, élue de Seine-et-Marne, de faire parler d’elle.

En effet, celle-ci a déposé plainte contre son compagnon dans la nuit du 29 février au 1er mars, dans un commissariat du VIIe arrondissement de Paris. Celle-ci l’accuse notamment de viol. Son compagnon, Damien Cassé, lui aussi engagé en faveur de LFI, est conseiller municipal dans la ville de Noisiel, en Seine-et-Marne. Il a été arrêté et placé en garde à vue à Dammarie-les-Lys.

Une élue LFI dépose plainte contre viol

Selon les dires de la parlementaire, les faits se seraient déroulés à Noisiel. Une enquête a tout de suite été ouverte, gérée par le parquet de la ville de Meaux. Elle est toutefois menée par la sous-direction de la PJ (police judiciaire) de la ville de Melun. Des accusations que le compagnon de l’élue conteste avec force et vigueur, comme l’a confirmé son avocat, Me. Yassine Bouzrou.

L’élue de 36 ans est surtout connue pour être élue municipale à Lagny-sur-marne. Elle s’est plusieurs fois fait remarquer sur les réseaux sociaux, notamment pour son hyper-réactivité. Répondant à de nombreux messages, elle avait aussi suscité le buzz en prenant ouvertement position (toujours sur les réseaux sociaux et dans les médias) contre Israël, dans sa guerre qui l’oppose au Hamas.

Une nouvelle affaire pour LFI

Sa représentante légale, Me. Jade Dousselin, s’est pour sa part félicitée de voir que la justice a très vite réagi aux accusations et que la mesure de la gravité des faits qui ont été dénoncés aux forces de l’ordre a bien été prise en compte. Elle espère, en outre, que toute la lumière sera faite sur cette affaire et que le respect de la vie privée de sa cliente sera respecté.