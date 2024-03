Gaz: ce chiffre qui annonce de fortes tensions au Maghreb et en Occident

L’industrie gazière mondiale se trouve à un carrefour critique, comme le souligne le dernier rapport du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF). Avec une demande prévue pour augmenter de 34% d’ici à 2050, les implications pour le Maghreb et l’Occident sont considérables, notamment en raison de l’investissement nécessaire de 8 900 milliards de dollars pour l’exploration et le développement du gaz naturel.

Ce besoin d’investissement massif intervient à un moment où la réduction des capacités d’approvisionnement en provenance de la Russie accroît la pression sur les marchés énergétiques occidentaux. Cette situation a été exacerbée par les récentes tensions géopolitiques, rendant l’accès au gaz naturel encore plus compétitif et stratégique.

Le rôle du gaz naturel dans la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre est reconnu comme essentiel. Le GECF met en lumière l’importance de cette ressource dans le soutien des énergies renouvelables, soulignant la nécessité d’une approche équilibrée et durable en matière de développement énergétique.

La demande croissante en gaz, notamment pour la production d’électricité et en réponse à l’urbanisation et à la croissance démographique mondiale, pose des défis particuliers au Maghreb. L’Afrique, avec un besoin d’investissement de 1 100 milliards de dollars, se retrouve au centre de ces enjeux, le Maroc et l’Algérie étant des acteurs clés de cette dynamique régionale.

Au-delà des besoins financiers, les tensions politiques et économiques entre le Maroc et l’Algérie pourraient être exacerbées par la concurrence pour les ressources et les marchés. Les ambitions gazières du Maroc, en particulier, pourraient se heurter aux intérêts algériens, dans un contexte où la Mauritanie et le Sénégal émergent également comme des acteurs significatifs du marché gazier.

Le développement du gaz naturel liquéfié (GNL) représente une autre dimension de cette complexité. Avec le GNL appelé à dominer le marché du gaz et à représenter une part importante des échanges gaziers mondiaux, les stratégies d’exportation de l’Afrique et l’accès au marché européen deviennent des enjeux stratégiques majeurs pour le Maghreb et l’Occident.

Face à ces défis multiples, la coopération internationale et une planification stratégique rigoureuse apparaissent comme des nécessités absolues. Pour le Maroc, l’Algérie, et au-delà, l’avenir énergétique dépendra de la capacité à naviguer dans un paysage marqué par des demandes croissantes, des ressources limitées et des enjeux géopolitiques complexes.