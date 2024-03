Gaz: un nouveau pays africain intègre le forum des exportateurs

Dans le contexte énergétique et géopolitique actuel, le gaz naturel s’impose comme un acteur clé, particulièrement dans le sillage de la réduction des achats de gaz russe par les pays occidentaux, conséquence directe du conflit en Ukraine. Cette dynamique a induit une reconfiguration des alliances et des flux énergétiques mondiaux, incitant les nations à diversifier leurs sources d’approvisionnement pour renforcer leur sécurité énergétique.

Le gaz, en tant que ressource abondante et relativement moins polluante comparée aux autres hydrocarbures, se positionne ainsi comme une alternative stratégique, facilitant la transition vers des énergies plus propres tout en répondant aux exigences immédiates de consommation. Cette conjoncture souligne l’importance cruciale du gaz dans les stratégies énergétiques nationales et les équilibres géopolitiques, où chaque découverte de gisement et chaque nouvel acteur intégrant le marché mondial peuvent influencer significativement le panorama énergétique global.

Un nouvel acteur en Afrique

Le paysage énergétique africain marque un tournant décisif avec l’entrée du Sénégal dans le cercle restreint du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF). Cette arrivée, officialisée récemment, signale une reconnaissance de la montée en puissance du Sénégal sur la scène des producteurs d’hydrocarbures, grâce à la découverte significative de gisements de gaz et de pétrole au large de ses côtes.

Le Sénégal, en embrassant le statut de membre observateur au sein du GECF, rejoint ainsi un groupe influent qui compte des géants de l’industrie gazière mondiale. La présence du Sénégal dans ce forum, qui rassemble des pays détenant 70% des réserves mondiales prouvées de gaz et représentant 51% des exportations de gaz naturel liquéfié, témoigne de la volonté du pays de se positionner comme un acteur incontournable dans ce secteur.

La révélation de vastes gisements dans l’Atlantique, en particulier dans les blocs de Rufisque et de Sangomar ainsi que le champ gazier Grand Tortue/Ahmeyim, partagé avec la Mauritanie, a propulsé le Sénégal sur le devant de la scène énergétique. Les estimations parlent de plus d’un milliard de barils de pétrole et de près de 900 milliards de mètres cubes de gaz naturel, des chiffres qui soulignent le potentiel transformateur de ces ressources pour l’économie sénégalaise.

L’adhésion au GECF est perçue comme une étape cruciale pour le Sénégal, non seulement en termes d’affirmation sur la scène internationale mais aussi pour les bénéfices internes qu’elle pourrait engendrer. L’expérience et le savoir-faire des membres du forum pourraient s’avérer précieux dans l’exploitation efficace et responsable des ressources gazières du Sénégal, comme l’a souligné le ministre sénégalais du Pétrole, Antoine Félix Diome, lors de la réunion à Alger.

En perspective, l’entrée en production des gisements d’hydrocarbures du Sénégal, prévue initialement pour cette année après un léger report, promet de dynamiser considérablement l’économie du pays. Selon les projections de la Banque mondiale, cette nouvelle ère énergétique pourrait presque doubler la croissance économique du Sénégal entre 2022 et 2024, offrant ainsi une nouvelle trajectoire de développement pour le pays et ses habitants.