Guerre de Taiwan: ce détail en Chine qui inquiète l’occident

La Chine l’a annoncé il y a quelques jours, qu’elle allait augmenter, en 2024, ses dépenses militaires. En effet, Pékin a confirmé l’information selon laquelle ses dépenses en matière d’armement allaient prendre 7.2%. Résultat, depuis la prise de pouvoir de Xi Jinping, il y a 11 ans, l’armée chinoise a vu son budget plus que doubler. De quoi effrayer les régions voisines soumises aux pressions chinoises, Taïwan en tête.

Depuis quelques années, Pékin accentue sa pression sur Taipei. L’île insulaire est perçue par la Chine comme étant partie intégrante de son territoire. Si, sur place, on prône la liberté et l’indépendance, du côté des forces politiques et armées chinoises, cela ne passe pas du tout. D’ailleurs, le moindre geste occidental à l’égard de Taïwan est perçu par la Chine comme une provocation.

La Chine annonce augmenter son budget militaire

Naturellement, l’annonce selon laquelle le budget militaire allait encore augmenter peut laisser craindre le pire… D’autant que le ton adopté par Pékin à l’égard de Taipei est de plus en plus strict. Récemment, la Chine a notamment supprimé la mention “réunification pacifique” dans un rapport gouvernemental qui a été présenté par Li Qiang, Premier ministre chinois, lors du Congrès annuel du parti communiste.

Une mention supprimée qui, de prime abord, semble n’avoir aucun impact. Mais à l’heure où les tensions internationales sont extrêmement vives, notamment marquées par le début de la guerre en Ukraine ainsi que la guerre israélo-palestinienne, Pékin pourrait être tenté d’user de la force pour rallier Taïwan à son territoire. Une situation, si elle venait à arriver, qui pourrait plonger toute la région de l’Asie du Sud-Est, dans l’incertitude.

Il n’est plus mention de « réunification pacifique »

Du côté japonais, le son de cloche est le même. En effet, Tokyo a appelé à une transparence totale de la part de la Chine. En Corée du Sud ainsi qu’en Australie (avec qui la Chine a eu quelques troubles politiques), on préfère s’abstenir de commentaire. Aux USA, on s’inquiète toutefois de noter que pour la 30eme année consécutive, le budget de l’armée augmente : armement, missiles, navires de guerre ou encore sous-marins et drones, l’armée chinoise est désormais parfaitement bien équipée.