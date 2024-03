Haïti: démission du premier ministre Ariel Henry après des pressions

En Haïti, le gouvernement a présenté sa démission. En effet, Ariel Henry n’est plus à la tête de l’état. Ce dernier a décidé de quitter ses fonctions ce lundi, après une série de pressions. Âgé de 74 ans, ce dernier avait pris la tête du pays suite à l’assassinat de l’ancien chef de l’État, Jovenel Moïse, en 2021.

C’est le président de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), un bloc commercial régional, qui a confirmé l’information. Irfaan Ali a effectivement expliqué prendre acte de la décision d’Ariel Henry de quitter ses fonctions, à l’heure où Haïti fait face à une violente spirale de violences. En effet, depuis quelques semaines, les attaques armées, décès et vols sont de plus en plus nombreux.

Ariel Henry quitte ses fonctions à Haïti

Un véritable échec pour ce dernier, qui s’était rendu au Kenya il y a quelques jours, pour échanger et discuter avec les Nations unies afin d’obtenir le lancement d’une grande mission internationale visant à mettre fin aux tensions sur place. Mais, suite à son départ, une violente escalade des tensions et des violences a eu lieu à Haïti, empêchant d’ailleurs Ariel Henry de rentrer sur place.

Pour assurer la transition, un conseil présidentiel de transition sera annoncé, avec la nomination d’un Premier ministre intérimaire dans les jours à venir. Ce dernier sera notamment composé de deux observateurs et de sept membres ayant la possibilité de voter (représentants de coalitions politiques, des membres du secteur privé, de la société civile et enfin, d’un chef religieux).

Les USA mettent la pression

Le conseil sera chargé d’agir le plus rapidement possible. Sous pression, l’île va effectivement devoir trouver une porte de sortie alors que les États-unis de même que les pays caribéens ont invité à ce qu’un cadre politique, soit vite mis en place. Cela fait notamment suite à la décision d’Ariel Henry de reporter la tenue des élections à plusieurs reprises, lui qui souhaitait que la sécurité soit tout d’abord rétablie avant d’envisager quoi que ce soit.