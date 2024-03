Haïti: Un célèbre youtubeur enlevé, plus d’un demi milliard $ de rançon réclamé

Le monde de la vidéographie en ligne est secoué par une nouvelle aussi troublante qu’inattendue : le célèbre youtubeur américain connu sous le pseudonyme « YourFellowArab » a été pris en otage en Haïti. Suivi par près de 1,5 million de personnes sur la plateforme de partage de vidéos, ce personnage au nom original de Addison Pierre Maalouf s’est retrouvé au cœur d’un scénario digne d’un thriller.

L’histoire commence alors que Maalouf s’est rendu en Haïti dans le but d’interviewer Jimmy Chérizier, alias « Barbecue », le chef d’un des gangs les plus influents de Port-au-Prince. Cependant, ses intentions ont été contrecarrées lorsqu’il est tombé entre les mains d’un groupe criminel notoirement connu sous le nom de 400 Mawozo, sous les ordres du redoutable Lanmo 100 jou, une figure qui figure sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI, selon le Daily Mail.

La demande de rançon s’élève à une somme colossale de 600.000 dollars, soit près de 560.000 euros. Bien que 40.000 dollars aient déjà été versés, les ravisseurs persistent dans leur exigence de voir cette somme considérablement augmentée. La famille de Maalouf, dans une tentative désespérée, implore le gang de lui permettre de retourner aux États-Unis, comme le rapporte Haïti 24.

Maalouf, d’origine libanaise et résidant à Atlanta, aux États-Unis, s’est forgé une réputation en ligne en tant que « voyageur, comédien et conteur d’histoires ». Ses vidéos audacieuses le montrent dans des situations périlleuses, où il côtoie des membres de cartels de drogue et d’autres criminels notoires. Son goût pour l’aventure l’a conduit à produire des contenus tels que « 100 heures à vivre avec le cartel mexicain » ou encore « À la chasse aux pirates dans la mer Rouge ». Il semblait vivre au rythme du danger, comme en témoigne l’un de ses derniers tweets où il déclare : « Si je meurs, merci d’avoir regardé ce que j’ai publié. Si je vis, toute gloire à Dieu. »

L’annonce de son enlèvement a provoqué un émoi considérable sur les réseaux sociaux, où ses fans et collègues streamers expriment leur soutien et leur inquiétude. Lalem, un autre streamer, a confirmé la nouvelle en déclarant qu’il travaille activement pour obtenir la libération de son ami. Toutefois, malgré ces efforts, l’emplacement exact de Maalouf reste inconnu à ce jour.

Dans une vidéo récemment publiée par Maalouf avant son enlèvement, il exprime ses préoccupations quant à la situation sécuritaire en Haïti. Sur la terrasse de son hôtel, il met en garde contre le contrôle exercé par les gangs sur l’île et la facilité avec laquelle la violence peut éclater. Face à ces risques, il déclare qu’il ne se rendra dans la ville que lorsque la lumière du jour prévaudra.