Huawei lance « 10 solutions » pour transformer le numérique

Voilà quelques années maintenant que le mastodonte Huawei s’est imposé comme un leader du secteur de la téléphonie, mais pas que. En effet, le géant chinois est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’infrastructures, de technologies de l’information et des communications et d’appareils intelligents. L’expertise d’Huawei se déploie aux quatre coins de la planète avec des résultats impressionnants.

Alors que le monde a enclenché une nouvelle révolution numérique avec l’avènement de l’Intelligence artificielle, Huawei a activé des projets qui vont sans conteste contribuer à façonner la société de demain. Du 26 au 29 février s’est tenu à Barcelone l’édition annuelle du MWC. Ce grand rendez-vous du secteur technologique a réuni les plus grandes marques de téléphonie du monde. Ces puissants acteurs se sont réunis pour discuter de l’avenir du numérique et des perspectives qui s’offrent à l’humanité.

Publicité

Ce fut également l’occasion pour ces grandes marques de proposer de nouveaux produits. Huawei était évidemment présent et elle a organisé le Huawei Industrial Digital and Intelligent Transformation Summit. Le mini-sommet a rassemblé des participants de très haut niveau. Huawei a ainsi partagé ses innovations et son expertise en matière de transformation numérique et intelligente pour les industries et les petites et moyennes entreprises.

Un des moments phare de ce sommet fut sans conteste l’annonce par Huawei du lancement de 10 solutions industrielles de transformation numérique et intelligente pour améliorer les conditions de vie de la population mondiale. Ces 10 solutions industrielles sont :

National Cloud Solution 2.0, Smart City (ville intelligente), Smart Classroom 3.0 (salle de classe intelligente), Medical Technology Digitalization (numérisation de la technologie médicale), Digital CORE, Intelligent Factory (usine intelligente), Smart Airport (aéroport intelligent), Fully Connected Fiber Network (réseau de fibres entièrement connecté), Perimeter Security with Fiber Sensing (sécurité périmétrique avec détection par fibres), Smart Railway Perimeter Detection (détection périmétrique ferroviaire intelligente), ITS 2.0, Intelligent Power Distribution (IDS) (distribution d’énergie intelligente), Oil and Gas Pipeline Safety Management Solutions (solutions de gestion de la sécurité des oléoducs et gazoducs)

Au cours du Huawei Industrial Digital and Intelligent Transformation Summit, Leo Chen, haut responsable du groupe Huawei, a indiqué ceci : « De l’ère de l’information à l’ère de la numérisation, chaque transformation a apporté d’énormes possibilités. Aujourd’hui, nous entrons dans un monde intelligent, et le meilleur moyen de prédire l’avenir sera de le créer. Huawei redoublera d’efforts pour offrir des produits et des solutions d’infrastructures numériques plus intelligentes qui accélèrent la transformation intelligente des industries. »

Publicité

Le géant chinois a déclaré que le monde intelligent vers lequel nous basculons va offrir des possibilités inimaginables o l’humanité. Huawei entend donc mettre tout en œuvre pour devenir un pilier de cette révolution incroyable qui se profile à l’horizon.