Israël: l’Afrique du Sud prend une nouvelle décision radicale

Dans une nouvelle annonce, la ministre des Affaires étrangères sud-africaine, Naledi Pandor, a déclaré que son pays arrêterait ses citoyens combattant aux côtés ou au sein des Forces de défense israéliennes (FDI) à leur retour. Cette déclaration vient renforcer les tensions entre les deux nations, notamment après que l’Afrique du Sud a accusé Israël de génocide devant la Cour internationale de Justice (CIJ) de l’ONU.

L’Afrique du Sud, par la voix de Pandor, a également exhorté à manifester devant les ambassades des « cinq principaux soutiens » d’Israël, sans toutefois les nommer explicitement. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l‘Allemagne figurent parmi les alliés probables visés par cette incitation. Ce geste marque un appel à une mobilisation internationale contre l’appui militaire accordé à Israël.

La décision du gouvernement sud-africain de prendre des mesures légales contre ses ressortissants engagés dans le conflit israélo-palestinien découle d’une inquiétude exprimée en décembre. À cette époque, le ministère des Affaires étrangères avait averti que la participation au combat en Gaza sans autorisation officielle pourrait entraîner des poursuites judiciaires en vertu des lois sud-africaines sur le contrôle des armes.

Après une initiative à l’international

Sur la scène internationale, la CIJ a récemment statué qu’Israël doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes de génocide dans la bande de Gaza. Cette ordonnance fait suite à une plainte urgente déposée par l’Afrique du Sud, qui affirme qu’Israël enfreint la Convention des Nations unies sur le génocide de 1948. L’implication directe de l’Afrique du Sud dans cette affaire démontre son engagement à défendre le droit international, même en l’absence d’une action similaire de la part de grandes puissances telles que l’Union européenne et les États-Unis.

Le tribunal de La Haye, composé de 15 juges et de deux juges supplémentaires nommés respectivement par Pretoria et Tel Aviv, a rendu une décision juridiquement contraignante, bien qu’il ne dispose d’aucun moyen de la faire appliquer. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a d’ailleurs signalé une possible non-conformité avec cette ordonnance, affirmant lors d’une conférence de presse que rien ni personne ne pourrait arrêter Israël.

Cette affaire à la CIJ, ainsi que la position ferme de l’Afrique du Sud, soulignent la complexité et l’intensité des débats internationaux sur le conflit israélo-palestinien. L’action de l’Afrique du Sud illustre un engagement profond en faveur des principes du droit international et de la justice, même face à l’adversité et aux critiques potentielles des puissances mondiales.