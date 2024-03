Maghreb: grosse démonstration de drones armés israéliens dans ce pays

La scène était captivante et saisissante. Sur des images diffusées par la filiale du groupe Israel Aerospace Industries (IAI), le drone kamikaze SpyX armé d’une charge explosive frappe avec succès un véhicule réformé des Forces armées royales (FAR) à une vitesse impressionnante de 250 km/heure. Ce test grandeur nature, rendu public par la firme israélienne d’armement, BlueBird Aero Systems, illustre le déploiement opérationnel de cet engin novateur par les FAR.

Le SpyX, présenté comme un drone d’attaque kamikaze, a été récemment acquis par les Forces armées royales, visant à renforcer leur arsenal et leurs capacités tactiques. Conçu pour détruire des véhicules blindés, ce drone se distingue par ses caractéristiques remarquables. Selon son fabricant, il dispose d’une portée opérationnelle de 50 km, d’une durée de mission de 1,5 heure et offre une attaque autonome guidée électro-optique. Son intégration étroite avec la famille de drones ISR à décollage et atterrissage vertical (VTOL) de BlueBird en fait un outil redoutable sur le champ de bataille.

Publicité

Cette technologie, qualifiée de « révolutionnaire », représente une avancée significative dans le domaine des systèmes de véhicules aériens sans pilote (UAV). Elle ouvre une nouvelle ère de précision et d’efficacité dans les opérations militaires, selon BlueBird. Le SpyX, un mini-drone électrique jetable, est spécialement conçu pour des missions de repérage et de frappe, permettant aux équipes tactiques de détecter et de neutraliser des cibles à distance, jusqu’à 50 km.

Pour accroître ses capacités de détection de cibles, le SpyX est équipé d’une charge utile stabilisée à double capteur montée au bas de l’appareil, ainsi que d’un traceur vidéo avancé. Cette configuration permet une attaque électro-optique autonome et précise sur la cible, offrant ainsi un avantage stratégique considérable sur le terrain.

Le Maroc, conscient de l’importance des technologies de pointe dans le domaine de la défense, a déjà investi dans des drones de la firme BlueBird. L’acquisition récente des drones ThunderB-VTOL en est un exemple significatif. Ces drones ont été déployés par le fournisseur en février dernier, démontrant ainsi l’engagement du Maroc à moderniser ses capacités militaires.

Publicité

Ce n’est pas la première fois que les drones de BlueBird sont exposés au Maroc. Lors de l’exercice maroco-américain de gestion des catastrophes Maroc Mantlet 2022, la version WanderB avait été présentée à Kénitra. Ces initiatives témoignent de la volonté du Maroc de diversifier et de renforcer son arsenal de défense en coopération avec des partenaires internationaux.

En effet, le Maroc envisage d’acquérir plusieurs autres types d’UAS (aéronefs sans pilote) de fabrication israélienne, notamment les drones Hermes 450. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la coopération militaro-industrielle entre Rabat et Tel Aviv, soulignant ainsi l’importance des relations bilatérales dans le domaine de la sécurité et de la défense.

Dans cette optique, des accords de défense ont été conclus entre les deux pays, prévoyant même la production de certains drones au Maroc. Cette coopération, concrétisée par des projets tels que la construction d’unités industrielles par des acteurs majeurs de l’armement israélien comme Elbit Systems, marque une nouvelle étape dans les relations entre le Maroc et Israël dans le domaine de la défense.