La controverse concernant la sélection d’Aya Nakamura pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a pris une nouvelle dimension suite à un incident survenu dans l’émission « Face à Hanouna » diffusée sur C8. La chanteuse n’a pas apprécié que Cyril Hanouna donne la parole à Verlaine Djeni, un militant identifié au Rassemblement National par Médiapart, connu pour ses critiques à l’encontre de l’artiste suite à l’annonce de sa participation aux Jeux.

En réponse, Nakamura a exprimé son mécontentement sur X, ciblant directement Hanouna pour avoir invité une personne qu’elle estime ne pas la représenter. « Cyril Hanouna, tu te prends pour qui à ramener un renoi pour me représenter ?! Allez, désabonne-toi, ça y est » a-t-elle déclaré. Dans la foulée, Hanouna a choisi de répondre à la star. Il a interpellé Nakamura en reprenant les paroles de sa chanson « Djadja », tout en clarifiant que l’invité ne prétendait pas la représenter, mais exprimait simplement son opinion.

Hanouna a conclu en rappelant que le débat avait été équilibré par la présence de Gilles Verdez, un chroniqueur de son équipe, qui s’était opposé aux propos de Djeni. Cette nouvelle polémique s’ajoute aux attaques déjà subies par Nakamura de la part du collectif « Les Natifs », qui a manifesté son opposition à la présence de l’artiste à la cérémonie d’ouverture en des termes qui ont été largement condamnés.

La réponse de Nakamura aux critiques a été ferme, rappelant à ses détracteurs qu’ils pouvaient être racistes, mais pas sourds, soulignant ainsi l’impact de son succès malgré les controverses. Le soutien envers Nakamura ne s’est pas limité à sa réponse sur les réseaux sociaux. De nombreux artistes et personnalités du monde de la musique et de la politique ont exprimé leur solidarité, critiquant les attaques racistes et soutenant la diversité et l’inclusion dans les événements culturels majeurs comme les Jeux Olympiques.

Ces réactions montrent une mobilisation significative en faveur de la chanteuse, mettant en lumière les enjeux plus larges de représentativité et de tolérance dans la société. La situation que les propos et positions racistes sont encore en vogue en France, notamment dans le contexte d’événements d’envergure internationale comme les Jeux Olympiques. La participation de Nakamura, une artiste au succès international, devient ainsi un symbole des tensions au lieu de souligner son exceptionnel parcours et l’évolution de l’expression culturelle dans le pays.