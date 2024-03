La Chine écrase tous ses concurrents dans ce classement

Un peu partout dans le monde, les gouvernements prennent des décisions en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Et si certains endroits de la planète, comme l’Afrique, s’en sortent particulièrement bien… À ce petit jeu, c’est la Chine qui reste leader mondial, assez largement d’ailleurs.

En effet, rien qu’en 2023, ce sont 473 gigawatts de capacité de production d’énergie verte qui ont été installés sur la planète, portant ainsi le total à 3.870 gigawatts de capacité dans le monde. Une croissance soutenue, importante, qui est notamment le fruit des investissements chinois. Pékin investit massivement dans les énergies renouvelables et devance assez largement les autres nations.

Le cru 2023, exceptionnel

À elle seule, la Chine représente ainsi deux-tiers de la progression mondiale des énergies renouvelables. En 2023, elle a ainsi ajouté 297 gigawatts de capacité. Et pour le reste… C’est elle aussi qui permet de quasiment produire tout ce qui est nécessaire pour assurer la transition énergétique. En effet, Pékin contrôle environ 80% des processus industriels nécessaires à la fabrication de photovoltaïque.

En ce qui concerne l’éolien, 10 des 15 premiers fabricants mondiaux sont chinois. Enfin, pour la partie concernant les batteries de véhicules électriques, la Chine s’occupe de gérer 85% du processus de production. En bref, les entreprises chinoises sont à la pointe de presque toutes les technologies en lien avec la transition énergétique, ce qui permet aujourd’hui à Pékin de s’imposer très largement le leader incontesté en la matière.

Un monopole qui interpelle et inquiète

Et justement, ce monopole interpelle les autorités américaines, pour qui il est temps de réagir. La fédération de l’industrie manufacturière américaine (AAM) a notamment sommé Washington de tout mettre en place (et donc, d’investir dans ces technologies) pour éviter que les entreprises aient à massivement importer leurs matériaux de Chine. Or, le retard accumulé est déjà conséquence…