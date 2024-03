La France avertit ses citoyens d’un danger

En France, le gouvernement a décidé d’alerte ses concitoyens. La raison ? Selon l’Anssi, l’agence française de sécurité informatique, le niveau d’insécurité informatique n’a jamais été aussi élevé sur le territoire national. Outre les tensions qui fragilisent le monde, c’est aussi l’organisation des Jeux olympiques qui suppose une hausse d’attaques par “rançongiciels”.

Interrogé à ce sujet, Vincent Strubel, directeur général de l’Anssi, a affirmé que les chiffres observés (une hausse de 30% des risques d’attaque) étaient relativement préoccupants. Pour autant, celui-ci voit l’organisation des Jeux olympiques, comme étant un test relativement important pour déterminer si la France dispose, ou non, des capacités nécessaires pour répondre aux menaces en lien avec la cybersécurité.

La France craint pour sa cybersécurité

Les menaces prennent plein de formes différentes. Outre le piratage informatique, qui permet de surveiller ou encore d’extorquer les participants aux Jeux olympiques, les forces de l’ordre craignent aussi que les pirates ne profitent de l’occasion pour nuire à l’image de la France dans le monde. Les individus et particuliers sont également concernés, notamment grâce à des attaques sur téléphones portables !

Des entreprises proposent de plus en plus d’outils d’intrusions, qui permettent de facilement ouvrir des brèches pour ensuite prendre le contrôle d’un appareil. Les cadres dirigeants des grandes entreprises sont notamment concernés. Ces derniers ont à disposition d’importantes données financières ou sécuritaires, ce qui pourrait ainsi pousser les pirates à les cibler pour ensuite demander une rançon.

Les JO, époque charnière

D’ailleurs, Vincent Strubel et l’Anssi ne s’en sont pas cachés. À leurs yeux, c’est l’espionnage stratégique et industriel qui a mobilisé le plus de ressources en 2023. Des menaces émergentes, en plein développement, mais qui sont réelles et qui nécessitent de prendre des prédispositions, que ce soit en termes de recrutement, de formations, mais aussi d’investissement pour disposer des bons outils afin de répondre aux menaces et attaques.