La France mauvaise élève dans ce classement

Dans un contexte économique mondial où la gestion des finances publiques est scrutée à la loupe, un nouveau rapport met en lumière la position préoccupante de la France dans un classement international. Selon les données récentes, la dette publique de l’Hexagone, qui englobe les engagements financiers de l’État et des collectivités, atteint des sommets, plaçant le pays en 4e position parmi les nations où la dette par habitant est la plus élevée.

Ce rapport souligne que la dette publique française s’élève à 3.013 milliards d’euros au 31 mars 2023, représentant 112,5% du Produit Intérieur Brut (PIB) du pays. Cette augmentation marque une progression d’un point de pourcentage par rapport à la fin de l’année 2022, révélant une tendance à la hausse qui interpelle. Avec une dette de 60.790 dollars (56.226 euros) par habitant, la France se distingue comme l’un des pays les plus endettés, derrière des économies telles que le Japon, Singapour et le Qatar.

Le Japon se maintient à la première place de ce classement défavorable, avec une dette publique vertigineuse de 9,2 trillions de dollars, soit 266 % de son PIB. Cette situation s’explique notamment par des facteurs démographiques, tels qu’une espérance de vie élevée qui accroît les charges liées à la sécurité sociale et aux soins de santé.

Singapour et le Qatar suivent le Japon, affichant respectivement des dettes publiques par habitant de 97.852 dollars et 77.278 dollars. Ces chiffres, bien que conséquents, restent inférieurs à ceux du Japon, mais soulignent la diversité des contextes économiques et des défis auxquels font face ces nations.

La situation de la France, bien qu’alarmante, n’est cependant pas isolée en Europe. La Grèce, bien connue pour ses difficultés financières passées, occupe la 5e place de ce classement, avec une dette de 50.562 dollars par habitant. Ce pays, qui a dû faire face à trois plans de sauvetage successifs accompagnés de mesures d’austérité sévères, commence néanmoins à montrer des signes de rétablissement.

Ces données interpellent sur la nécessité pour les pays concernés, dont la France, d’adopter des stratégies efficaces pour maîtriser leurs dettes publiques. La gestion prudente des finances publiques est cruciale pour assurer la stabilité économique et la confiance des investisseurs, des enjeux majeurs dans un contexte économique mondial incertain.