La France victime d’attaques inédites

La France, face à une série de violentes attaques cyber. En effet, selon certaines informations, plusieurs organisations de hackers, qui soutiennent notamment la Russie et les causes pour lesquelles Moscou est engagée, s’en sont violemment pris aux différents services publics et privés français.

L’impact des opérations menées par les différents groupuscules de hackers est d’une rare intensité. Inédite même, selon Matignon. Mais leur impact reste assez réduit et limité. Selon certaines sources, plusieurs services ministériels français auraient été concernés par ces attaques, notamment au sein du ministère du Travail. Sur les réseaux sociaux, Telegram en tête, plusieurs organisations ont revendiqué ces offensives.

La France, touchée par des cyber-attaques

Parmi elles, Anonymous Sudan. Le groupe de hackers affirme avoir ciblé plusieurs services gouvernementaux, à commencer par les ministères de l’Économie, de la Culture ainsi que de la Transition écologique. En outre, les services du Premier ministre et de la DGAC (Direction générale de l’aviation civile) auraient, eux aussi, été pris pour cible. Des revendications que beaucoup jugent être crédibles.

En guise de réponse, le gouvernement français a confirmé la mise en place d’une cellule de crise. Pour le moment, les craintes sont assez peu élevées, mais à l’approche des Jeux olympiques, Paris reste sur le qui-vive. En effet, les risques de voir des hackers s’en prendre aux infrastructures et services étatiques à l’occasion de cette grand-messe du sport sont chaque jour un peu plus élevés.

Une réponse aux sorties d’Emmanuel Macron ?

Cette série d’attaques intervient quelques jours après qu’Emmanuel Macron ait affirmé que la France envisageait bel et bien le lancement d’une opération militaire menée par l’OTAN afin de contrer la Russie. Une sortie qui a surpris beaucoup de monde, jusqu’au sein de l’Organisation, qui par la voix de bon nombre de pays (USA, Italie, Espagne) a expliqué qu’il n’avait jamais été question d’intervention sur place.