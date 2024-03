La Russie avertit les USA via leur ambassadrice

L’ambassadrice américaine en Russie, Lynne Tracy, a été convoquée par le gouvernement russe. Moscou accuse en effet Washington, à travers des ONG américaines, de tentatives d’ingérences. Une situation qui démontre une nouvelle fois que les tensions sont palpables, à l’heure où la guerre en Ukraine vient de dépasser les deux années.

À une semaine de la présidentielle russe, le gouvernement Poutine hausse le ton. En effet, Moscou a décidé de convoquer l’ambassadrice américaine en Russie, accusant certaines ONG (organisations non gouvernementales) de tentatives d’ingérence, dans les affaires courantes. Aucune précision n’a toutefois été faite concernant les teneurs de ces opérations supposées.

Moscou accuse des ONG américaines d’ingérence politique

Dans un communiqué de presse, le ministère russe des Affaires étrangères a toutefois tenu à rappeler que chaque tentative d’atteinte aux affaires courantes et internes serait fortement réprimée par la justice russe. Une affaire qui intervient quelques semaines seulement après que Washington et Londres aient également accusé la Russie de piratage informatique et de tentative d’ingérence.

En effet, ces deux pays occidentaux ont tout simplement accusé les membres du FSB (les services secrets russes) au mois de décembre dernier d’avoir opéré une série d’attaques et de piratages informatiques. Des tentatives répétées, mais qui se seraient révélées être particulièrement inefficace, d’interférer dans le processus politique interne aux deux nations. Des accusations balayées d’un revers de la main par Moscou.

La Russie, elle aussi pointée du doigt

Selon Londres et Washington, deux groupes (Star Blizzard et Callisto) seraient derrière des opérations de piratage des réseaux informatiques, aux USA, en Royaume-Uni et au sein d’autres pays de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). À l’époque, l’ambassadeur de Russie avait été convoqué à Londres, afin d’échanger sur la question, dans le but d’y voir un peu plus clair.