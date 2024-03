L’avertissement inquiétant de chercheurs concernant cette technologie populaire

Dans un paysage professionnel en constante évolution, l’intelligence artificielle (IA) est souvent présentée comme une solution miracle, susceptible de révolutionner la manière dont nous travaillons. Pourtant, une étude récente réalisée par le think tank Institute for the Future of Work révèle un aspect troublant de cette transformation : l’impact potentiellement négatif de l’IA sur la qualité de vie au travail.

Menée auprès de 5000 travailleurs britanniques, cette recherche met en lumière une réalité complexe. Alors que les technologies de l’information et de la communication (TIC), y compris les ordinateurs et les smartphones, sont souvent perçues comme des outils facilitant la vie professionnelle, l’utilisation intensive de certaines technologies plus récentes, telles que les objets connectés et les logiciels d’IA, semble avoir des conséquences néfastes sur le bien-être des employés.

Publicité

Les résultats de l’étude indiquent que plus les travailleurs utilisent ces technologies émergentes, plus leur qualité de vie au travail semble se détériorer. Parmi les risques identifiés figurent le stress, l’hyperconnectivité et une charge mentale excessive, autant de facteurs pouvant contribuer à une diminution du bien-être au travail.

Une des découvertes les plus frappantes de cette recherche est que les technologies traditionnelles, telles que les ordinateurs et les smartphones, peuvent réellement améliorer le bien-être des travailleurs lorsqu’elles sont utilisées régulièrement. En revanche, les technologies plus récentes semblent avoir un effet opposé, exacerbant les problèmes de qualité de vie au travail.

Bien que les chercheurs n’aient pas exploré en détail les raisons derrière ces tendances, leurs conclusions rejoignent celles d’études antérieures sur l’impact des TIC sur le bien-être au travail. Ces études soulignent les risques d’insécurité de l’emploi, d’intensification du travail et de perte de sens du travail associés à l’utilisation intensive de la technologie.

Publicité

Il est important de souligner que l’IA elle-même n’est pas nécessairement le problème, mais plutôt la manière dont elle est intégrée dans le milieu professionnel. Le Dr. Magdalena Soffia, auteure principale de l’étude, insiste sur l’importance du contexte dans lequel la technologie est déployée. Elle souligne que de nombreuses décisions humaines influencent l’impact de la technologie sur le bien-être au travail.

Dans cette optique, il incombe aux entreprises qui souhaitent adopter l’IA de faire preuve de transparence et de responsabilité. Il est crucial qu’elles consultent et forment leurs employés pour atténuer les craintes et les appréhensions liées à l’introduction de cette nouvelle technologie dans leur environnement professionnel.