Le Brésil relâche des moustiques génétiquement modifiés, voici pourquoi

Au Brésil, l’annonce selon laquelle des moustiques génétiquement modifiés venaient d’être relâchés dans la nature a suscité beaucoup de questions. Mais pourquoi une telle décision ? Le gouvernement en fait lutter de manière un peu plus efficace, contre la dengue. Depuis quelques mois, on observe, sur place, une hausse importante des cas.

En effet, en l’espace de deux mois seulement, plus d’un million de cas ont été signalés. Un chiffre en hausse de 226% par rapport à la même période, l’an dernier. De quoi susciter l’inquiétude de l’exécutif, qui a donc décidé de réagir. Comment ? En relâchant des moustiques génétiquement modifiés dans la nature. Une stratégie bien connue des scientifiques.

Publicité

Les cas de Dengue explosent au Brésil

Aux États-Unis, celle-ci a effectivement déjà été mise en place. Et l’objectif est élevé, à savoir réduire de l’ordre de 90% la population de moustiques porteurs de la maladie. Pour cela, des moustiques mâles, à qui un gène mortel a été injecté, ont été relâchés dans la nature. Ce gène, en cas de reproduction, sera transmis aux moustiques femelles qui sont responsables de la transmission de la maladie.

La dengue peut être mortelle. Parmi les symptômes, peuvent survenir de la fièvre, des maux de tête ainsi que des nausées. Dans certains cas, principalement chez les personnes chez qui la situation est la plus grave, l’hospitalisation est nécessaire. Et la situation risque de devenir gravissime, car les moustiques porteurs de la maladie vivent dans les zones urbaines… De même que la moitié de la population brésilienne.

Quel impact sur l’écosystème et la nature ?

Une approche intéressante donc, pour endiguer la maladie. Mais cela soulève certaines craintes, notamment auprès des scientifiques, qui se demandent bien quel pourrait être l’impact de cette stratégie sur la nature et l’écosystème. Des moustiques plus robustes pourraient ainsi être amenés à se développer, ce qui, in fine, entraînerait des répercussions sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.