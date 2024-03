Le Niger saisit une grande quantité d’armes dissimulées sous des vivres

À l’instar de ses voisins du Burkina Faso et du Mali, le Niger est confronté à une grave crise sécuritaire qui perdure depuis des années. La dégradation de la situation sécuritaire fut l’un des motifs avancés par le CNSP pour perpétrer le coup d’État qui a renversé en juillet 2023 Mohammed Bazoum. Depuis lors, le régime du président Tiani tente de mettre en place de nouvelles approches pour lutter efficacement contre le terrorisme.

Il y a quelques jours, Niamey a dénoncé l’accord militaire qui lie les États-Unis au Niger. Ce fut la même chose avec la France en 2023. Les autorités actuelles ne souhaitent plus la présence de troupes étrangères sur son sol et militent pour un partenariat accentué avec de nouveaux partenaires. Au niveau de la ligne de front, les forces de sécurité nigériennes sont en alerte maximale pour endiguer toute volonté d’incursions armées terroristes.

La télévision nationale nigérienne a récemment indiqué que les forces de sécurité ont mené des opérations dans des endroits stratégiques du pays, notamment la région de Tillaberi/Bankilaré. D’après la RTN (Radio Télévision Nigérienne), les forces armées ont réussi à intercepter un gros camion de marchandises qui transportait aussi des armes. Selon des sources bien introduites, les armes, en grand nombre, étaient cachées sous des vivres. La RTN fait état de 1140 munitions, 28 douilles de projectiles, 5 jumelles, 2 casques de tir.

Toujours selon le média nigérien, le camion avait pour destination la Côte d’Ivoire. Pour le moment, on ne sait pas encore comment ces armes ont pu se retrouver dans ce camion de transports de marchandises. Les forces nigériennes ont-elles mis la main sur le maillon d’une chaîne ? S’agit-il d’un réseau de trafic d’armes qui opère à l’échelle nationale ou sous-régionale ?

La RTN affirme que des enquêtes sont en cours et que les conclusions permettront de lever les zones d’ombres. Comme on l’a signifié plus haut, le Niger souhaite activer de nouveaux leviers pour lutter contre le terrorisme. Elle compte notamment s’associer avec le Burkina Faso, le Niger et le Mali pour mettre en place une force conjointe de riposte contre les groupes armées terroristes.