La Sipi-Bénin S.A a décidé d’accompagner l’artiste Amir El Presidente dans le cadre de son spectacle de Comédie Musicale « Le Trône de Béhanzin ». Ce vendredi 1er mars, le rappeur, membre du légendaire groupe Diamant Noir est venu visiter la Zone Industrielle de Glo-Djigbé. Il a saisi cette occasion pour adresser sa profonde gratitude à l’endroit de Letondji Béhéton, responsable de la Sipi-Bénin S. A qui n’a pas hésité à soutenir l’initiative. Selon les confidences faites par le patron des lieux, c’est une fierté d’être partenaire d’un événement tel quel la Comédie Musicale « Le Trône de Béhanzin ».

Il insiste sur le fait qu’en plus de valoriser les matières premières produites au Bénin, la Gdiz à travers la Sipi-Bénin S. A. tient à la promotion de la culture et à la préservation de nos richesses. Il s’agit, selon lui, d’un événement d’envergure qui aura le mérite de permettre aux générations futures de connaitre l’histoire du Dahomey d’hier et le Bénin d’aujourd’hui. Il est ainsi très important, toujours selon le responsable, de connaitre l’histoire de certaines figures emblématiques du Bénin avant de promouvoir les matières premières produites sur le territoire.

La Gdiz soutient plusieurs projets culturels

Rappelons que, ce n’est pas la première fois que la Gdiz, à travers la Sipi-Bénin S. A. soutient des événements culturels au Bénin. La Gdiz avait activement pris part aux Vodun Days en présentant les T-shirts de sa collection exclusive #MadeinBenin qui reflètent son engagement envers la valorisation des richesses et la promotion de la culture locale. Elle avait également soutenu l’act2 de l’événement dénommé La Nocturne de Cotonou en mettant à disposition des 2300 participants des tee-shirts.

La Gdiz s’est également positionnée comme partenaire sur l’événement Eat & Drink en cours actuellement à Cotonou au Palais des Congrès. Bien d’autres événements culturels au Bénin ont déjà bénéficié du soutien de la Gdiz à travers la Sipi-Bénin S. A. Notons que, le spectacle que prépare l’artiste Amir El Presidente mobilise plusieurs grands noms de la culture béninoise. Il s’agit par exemple de Don Metok, Sessime, Teriba, Fo Logozo, Ayodele, Gopal Das avec Nasty Nesta, Mechac Adjaho et Bizzy Brayne à la direction Artistique. A en croire l’artiste Amir El Presidente, le spectacle final aura lieu en avril au Palais des Congrès pour une présentation Vip avec les autorités, les chefs d’entreprises et les hommes d’affaires.

Un palais rénové…

« Nous espérons partir en tournée dans tout le Bénin et même à l’extérieur du Bénin pour vendre notre pays et ses richesses à travers le roi Béhanzin », a expliqué le rappeur béninois à l’origine de ce spectacle. L’autre pan de ce projet à caractère culturel dévoilé par Amir El Presidente est la création d’un parc d’attraction dans un palais d’origine qui sera rénové. Selon lui, les touristes pourraient apprendre l’histoire du roi Béhanzin à travers un guide qui fera toute la présentation nécessaire. A la fin du parcours, ces touristes auront l’opportunité de découvrir la comédie musicale « Le Trône de Béhanzin ».