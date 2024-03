L’économie russe tient le coup, la presse européenne s’interroge

Alors que la Russie attaquait l’Ukraine il y a un peu plus de deux ans, marquant le début d’une guerre que beaucoup ne pensaient pas aussi longue, le bloc occidental s’est allié de façon assez rapide et surprenante, pour imposer une série de sanctions à Moscou. Des sanctions politiques, mais aussi économiques.

Pour autant, il apparaît aujourd’hui que ces mêmes sanctions prises n’ont pas eu l’effet escompté. En effet, l’économie russe, bien que touchée, s’est montrée bien plus résiliente que ce qui était initialement envisagé au point que la croissance affichée par Moscou serait presque qualifiée d’insolente par les différents gouvernements européens. Comment en est-on arrivé là ?

Publicité

L’économie russe, plus forte que jamais

Premièrement, l’économie russe est entrée en économie de guerre. C’est-à-dire qu’à l’heure actuelle, quasiment tout tourne autour de la production de ressources permettant d’alimenter le front en Ukraine. En outre, Moscou s’est rapidement désintéressé du marché européen et occidental en général, pour se tourner vers ses nouveaux alliés, la Chine notamment, avec qui elle commerce désormais énormément.

Mais ce qui aide surtout Moscou, c’est sa production de pétrole. Et l’an dernier, la Russie s’est imposée comme étant l’un des principaux pays exportateurs de pétrole au monde, bénéficiant, en outre, de la décision de l’Arabie Saoudite de réduire sa production. Pour certains experts, notamment cités par Euronews, au prix actuel, la production et l’exportation de Brut russe permettent de financer les dépenses militaires et sociales.

L’argent circule jusqu’à la population

Car cet argent a effectivement été redistribué aux citoyens russes qui, en moyenne, ont vu leurs salaires augmenter de 20% environ au cours de l’année dernière, permettant de contrebalancer les effets de l’inflation. En Russie, celle-ci a été calculée à environ 7.7% au cours du mois de février dernier, preuve que les prix continuent toutefois d’augmenter. De quoi ravir la population qui peut ainsi consommer en toute liberté.