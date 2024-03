Maghreb: un ingénieur fabrique un drone révolutionnaire

Dans le sud de la wilaya de Sidi Bel-Abbès en Algérie, une innovation locale promet de transformer les pratiques agricoles et de renforcer les efforts de lutte contre les incendies de forêt. Il s’agit du « Dhaya-16« , un drone multifonctions développé par l’ingénieur Adel Mohamed Belarbi.

L’histoire de ce drone commence en 2019, lorsque la région de Dhaya a été dévastée par un incendie. Confronté à cette catastrophe, Adel Belarbi a eu l’idée de concevoir un outil capable de surveiller les feux de forêt depuis les airs et d’apporter une assistance rapide aux zones touchées.

Publicité

Le « Dhaya-16 » tire son nom de la région qui a inspiré sa création, mais il pourrait aussi bien être appelé « tracteur volant », car il offre une polyvalence similaire à celle d’un tracteur dans le domaine agricole. Composé de deux pièces principales, une fixe et une interchangeable, ce drone peut être adapté à différentes tâches, de l’irrigation à la fertilisation en passant par la lutte contre les incendies.

Grâce à ses performances impressionnantes, le « Dhaya-16 » est devenu un allié indispensable pour les agriculteurs et les forestiers. Dans les régions désertiques ou difficiles d’accès, il assure l’irrigation, la fertilisation et la protection des cultures avec une efficacité remarquable. De plus, sa capacité à repérer les incendies de manière précoce et à intervenir rapidement contribue à limiter les dégâts environnementaux et économiques causés par les feux de forêt.

Mais les applications du « Dhaya-16 » ne se limitent pas à l’agriculture et à la protection de l’environnement. En effet, ce drone multifonctions peut également être utilisé par les services de sécurité et de secours. Il peut servir à la surveillance des frontières, à la gestion des catastrophes naturelles et même à la livraison de médicaments dans les régions éloignées.

Publicité

Pour Adel Belarbi, l’avenir du « Dhaya-16 » s’annonce prometteur. Avec un marché potentiellement vaste et diversifié, ce drone représente une opportunité économique pour l’Algérie et une solution innovante pour répondre aux défis agricoles et environnementaux auxquels le pays est confronté.