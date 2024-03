Mode africaine: le Bénin et l’institut français de la mode vont lancer le programme FLY

En une initiative pionnière visant à dynamiser le paysage entrepreneurial de la mode africaine, Sèmè City, projet emblématique du gouvernement béninois pour le renforcement du capital humain, s’associe à l’Institut Français de la Mode (IFM) pour déployer le programme Fashion Led By Youth (FLY). Cette collaboration vise à fournir un tremplin aux jeunes talents africains, les préparant à devenir les futurs leaders créatifs de l’industrie de la mode.

Le programme FLY, soutenu par la Banque mondiale, se présente comme un incubateur conçu pour fusionner les principes fondamentaux de la mode et de l’entrepreneuriat. Cette alliance unique entre Sèmè City et l’IFM promet de créer un environnement propice au développement de l’innovation et de la créativité, deux composantes essentielles pour naviguer dans le secteur de la mode en constante évolution.

Durant les 12 mois du programme, les participants bénéficieront d’un accompagnement sur mesure incluant des masterclasses par des experts du domaine, ainsi qu’un coaching personnalisé. L’objectif est de les aider à développer des compétences entrepreneuriales robustes pour concevoir, lancer et promouvoir des produits et services innovants dans divers secteurs de l’industrie de la mode et du textile.

FLY s’engage à offrir une plateforme où les jeunes créateurs peuvent transformer leurs idées audacieuses en propositions commerciales viables, avec pour vision ultime de faire émerger des marques africaines influentes sur la scène mondiale. Le programme adopte une approche hybride, combinant outils numériques et sessions en présentiel à Sèmè City, enrichissant ainsi l’expérience éducative.

Claude Borna, Directrice générale de Sèmè City, et Xavier Romatet, Directeur général de l’IFM, ont tous deux exprimé leur enthousiasme pour ce partenariat, soulignant l’importance de nourrir la créativité et l’ambition des entrepreneurs africains pour qu’ils puissent s’épanouir à une échelle locale, continentale et internationale.

L’appel à candidatures pour FLY est désormais ouvert, invitant une large palette de profils créatifs, âgés de 18 à 35 ans, à soumettre leurs projets avant le 19 avril 2024. Cette initiative représente une chance inouïe pour les passionnés de mode désireux d’entreprendre au Bénin, offrant une voie vers la réalisation de leurs aspirations entrepreneuriales dans le secteur de la mode.