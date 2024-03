Nucléaire au Maghreb : la Chine va aider ce pays

Avec le déclenchement du conflit russo-ukrainien, la zone du Maghreb attire de plus en plus l’attention. Cette région de l’Afrique est extrêmement riche en hydrocarbures et avec la guerre en Ukraine, des pays comme l’Algérie se frotte les mains. Le pays est entrain de se positionner comme un acteur incontournable du marché mondial des hydrocarbures. Mais il n’y a pas que dans ce secteur que l’Algérie voit grand. En effet, le pays d’Afrique du Nord veut s’affirmer dans le nucléaire. Pour cela, il compte apprendre auprès de ceux qui maîtrisent cette technologie.

Ce lundi 04 mars, Shen Yanfeng, le vice-président de la Compagnie nucléaire nationale chinoise (CNNC) a été reçu en audience par monsieur Mohamed Arkab, le ministre algérien de l’Énergie et des mines. Les deux personnalités ont parlé de la nécessité de renforcer les partenariats dans le secteur de l’industrie nucléaire. Cette rencontre avec l’un des hauts responsables de la toute puissante CNNC chinoise montre que l’Algérie veut passer un cap dans un domaine ultra-stratégique.

La technologie nucléaire est maîtrisée par une poignée de pays à travers le monde et Alger souhaite développer certains pans en particulier. D’après les informations livrées par l‘APS, l’agence de presse algérienne, cette rencontre du 04 mars va permettre de mettre en place un cadre stimulant de coopération entre la COMENA (Centre de Formation et d’Appui à la Sécurité Nucléaire) et la CNNC.

L’Algérie a pour ambition d’utiliser le nucléaire à des fins pacifiques, notamment dans le secteur de la médecine. Les discussions se sont focalisées en grande partie sur la possibilité de produire des radio-isotopes en Algérie. Shen Yanfeng a tenu à saluer la démarche de l’Algérie et estime que le pays est en mesure de réussir le projet de production de radio-isotopes. Il a mis en avant l’expertise algérienne et la présence d’infrastructures de haut standing qui vont permettre à la Chine d’accompagner comme il se doit l’Algérie dans l’atteinte de ses objectifs.

Comme on l’a indiqué plus haut, le pays maghrébin veut utiliser le nucléaire pour transformer son secteur médical. L’Algérie souhaite utiliser un certain nombre de technologies nucléaires dans la radiothérapie, le diagnostic et la recherche médicale. Les perspectives sont très alléchantes pour l’Algérie. La Chine est un mastodonte dans le domaine du nucléaire et son partenariat avec l’Algérie s’annonce fructueux. En plus du volet de la médecine, des mécanismes seront enclenchés pour dynamiser la production d‘électricité nucléaire et mieux gérer les défis connexes comme la gestion des déchets nucléaires et la formation des ressources humaines.