Nucléaire au Maghreb: la Russie signe un mémorandum avec ce pays

Depuis quelques semaines, le sujet des énergies, et surtout, du nucléaire, est au centre de bon nombre de débats. De plus en plus de pays souhaitent renforcer leurs positions, que ce soit en tant que pays producteur ou exportateur. C’est dans ce contexte un peu particulier que la Russie est récemment venue signer un mémorandum avec l’un de ses partenaires au Maghreb.

Le groupe russe Rosatom a signé, ce mardi, un accord avec le ministère algérien de l’Énergie et des Mines, afin d’assurer aux deux pays, entente et coopération dans “l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire”. Ce mémorandum a été signé dans le cadre de la 13e édition du Forum AtomExpo qui s’est tenu du côté de Sotchi, en Russie, les 25 et 26 mars dernier.

Russie et Algérie signent un mémorandum

Ce mémorandum vise à clarifier les positions des deux nations et surtout à favoriser le terrain pour la mise en place de travaux collaboratifs en lien avec le nucléaire, applicables à de nombreux secteurs de marché. On pense à la santé (traitement par rayonnement), à l’industrie pharmaceutique ou encore au développement de nouvelles technologies en lien avec l’utilisation du nucléaire, dans un cadre purement pacifique.

À l’occasion de ce grand salon, d’importants représentants du monde du nucléaire étaient présents. On pense notamment au président du groupe Rosatom, monsieur Alexey Likhachev. Mais la directrice générale de l’Association nucléaire mondiale, Sama Bilbao y Len ainsi que le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Mariano Grossi, étaient également conviés.

L’Algérie continue de développer et structure le secteur de l’énergie

Du côté algérien, cet accord sur le nucléaire marque un nouveau pas d’effectué par le pays dans le cadre de ses grandes manœuvres en lien avec l’énergie. Désormais pays producteur et exportateur de premier rang en ce qui concerne le gaz naturel liquéfié (GNL), Alger entend continuer de développer son expertise et ses capacités, afin de répondre à ses besoins, de manière totalement autonome.