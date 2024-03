Nucléaire en Afrique: la Russie donne des détails sur les futures centrales du Sahel

En marge du XIIIe Forum International sur l’Énergie Nucléaire (Atomexpo-2024), qui s’est tenu récemment à Moscou, l’Agence fédérale de l’énergie atomique, Rosatom, a ouvert ses portes aux journalistes du monde entier. L’événement a permis une immersion au cœur de l’usine de construction mécanique ZiO-Podolsk, située dans la ville de Podolsk, au sud de Moscou.

Cette initiative visait à familiariser les invités avec le processus de production nucléaire et à leur présenter les avancées technologiques mises en œuvre dans ce domaine. ZiO-Podolsk, une entreprise spécialisée dans les équipements, le développement et l’approvisionnement en centrales et en énergie nucléaires, joue un rôle prépondérant depuis 1952 dans le secteur. Avec ses 105 ans d’expérience, cette usine est un pilier de l’industrie nucléaire russe.

Au cours de cette visite, les journalistes ont été guidés à travers les différents ateliers de production de réacteurs et de pièces nucléaires. Rosatom se targue de posséder onze grands ateliers, ainsi que des sous-ateliers, couvrant quatre domaines de compétences majeurs. Un aspect crucial évoqué lors de cette rencontre est l’adaptation des centrales nucléaires aux spécificités des régions où elles sont implantées.

Les responsables de Rosatom ont souligné l’importance de prendre en compte les particularités climatiques et géographiques de chaque lieu. Cette approche sur mesure vise à garantir l’efficacité et la fiabilité des centrales, en tenant compte des besoins énergétiques spécifiques des pays concernés.

Une déclaration marquante des responsables de Rosatom met en lumière cette démarche adaptative : « Les centrales sont donc construites au besoin. Pour les pays qui ont des débouchées maritimes, ce sont des centrales flottantes et pour les pays sans débouchées maritimes, ce sont les centrales modulaires. » Cette flexibilité dans la conception des centrales nucléaires témoigne de l’engagement de Rosatom à répondre aux besoins énergétiques diversifiés à travers le monde.

Le directeur adjoint en charge du développement de nouvelles technologies chez Rosatom, Valentin Saransky, a également souligné l’importance de ce concept lorsqu’il a évoqué le projet de construction de petites centrales modulaires pour les pays du Sahel. Selon lui, ces centrales sont adaptées aux contraintes géographiques et environnementales de la région, offrant ainsi une solution énergétique viable pour des populations privées d’électricité.

Cette approche pragmatique de Rosatom en matière de construction de centrales nucléaires est renforcée par son engagement envers la sécurité et la formation des ressources humaines. Les responsables de l’entreprise insistent sur le fait que la sécurité est une priorité absolue, et que toutes les mesures sont prises pour garantir la sûreté des installations, en conformité avec les normes de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA).

En ce qui concerne la gestion des technologies nucléaires, Rosatom met l’accent sur la formation des ressources humaines locales. Cette approche vise à autonomiser les pays hôtes en leur fournissant les compétences nécessaires pour gérer et exploiter efficacement leurs propres installations nucléaires.