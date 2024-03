Or en Afrique: cette mine va livrer 100 tonnes en 16 ans

Dans le secteur minier de la Côte d’Ivoire, une nouvelle dynamique se dessine avec l’émergence de la future mine d’or Koné, située à Tanda-Iguela. Selon une étude de janvier 2024, cette mine promet de livrer plus de 100 tonnes d’or au cours des 16 prochaines années. Une annonce qui suscite l’enthousiasme, d’autant plus que la compagnie minière Montage Gold, en charge du projet, a récemment nommé Silvia Bottero en tant que vice-présidente exécutive de l’exploration.

Silvia Bottero, ancienne dirigeante d’Endeavour Mining, apporte avec elle une expertise précieuse, ayant supervisé la découverte de plus de 400 tonnes d’or en Côte d’Ivoire. Forte de son expérience chez Endeavour, où elle a occupé le poste de vice-présidente principale de l’exploration, elle s’engage désormais dans le développement de la mine Koné. Ses réalisations passées, notamment la découverte de plus de 15 millions d’onces d’or en Côte d’Ivoire, témoignent de son engagement et de ses compétences dans le secteur aurifère.

Le projet Koné représente un potentiel considérable pour l’avenir de l’industrie minière ivoirienne. Actuellement détenu à 100 % par Montage Gold, ce projet est appelé à contribuer de manière significative à la croissance de la production d’or du pays. Situé à 600 km d’Abidjan, dans le nord de la Côte d’Ivoire, il offre des perspectives prometteuses pour l’économie nationale.

L’arrivée de Silvia Bottero au sein de l’équipe de Montage Gold marque une étape importante dans le développement du projet Koné. En tant que vice-présidente exécutive de l’exploration, elle supervisera l’agrandissement du portefeuille aurifère de la compagnie en Afrique, tout en cherchant à découvrir de nouveaux gisements satellites. Cette stratégie vise à augmenter les ressources minérales du projet Koné, et par conséquent, à accroître sa capacité de production.

L’étude de faisabilité de 2024 est encourageante, révélant une production attendue de 3,57 millions d’onces (101 tonnes) d’or sur 16 ans. Cependant, avec l’implication de Silvia Bottero et l’exploration de nouveaux gisements, cette estimation pourrait être revue à la hausse. La nomination de Bottero s’inscrit dans une démarche proactive visant à optimiser les ressources disponibles et à maximiser le potentiel de la mine Koné.