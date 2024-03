Oral de médecine : nos conseils pour ne rien laisser au hasard

Depuis 2021, les élèves qui sont en première année de médecine peuvent potentiellement passer des épreuves à l’oral en fonction des résultats qu’ils ont obtenus au concours écrit. Ceux-ci sont alors classés en deux groupes : les “grands admis” qui passent directement en 2e année et les “admissibles” qui ont eu de moins bons résultats et qui doivent faire leurs preuves durant les oraux PASS ou LAS. Bien évidemment, c’est loin d’être une balade de santé et il vaut mieux s’y préparer à l’avance pour maximiser ses chances. Voici quelques conseils qui devraient vous être utiles !

Bien comprendre le format des épreuves

On ne le dira jamais assez : lors d’une épreuve quelconque, ce sont rarement les personnes les plus “talentueuses” qui sont sélectionnées, mais celles qui sont les mieux préparées. Et pour cela, le plus important dans un premier temps est de bien avoir en tête leur format. S’il est vrai qu’elles varient d’une université à l’autre pour ce qui est de l’oral de médecine, elles ont tout de même une structure commune. C’est-à-dire dans les grandes lignes une présentation sur un sujet médical suivi d’un entretien avec le jury.

Si jamais vous manquez d’éléments et que vous souhaitez être rassuré, on vous recommande d’être accompagné par des coachs certifiés. Parmi ceux-ci, on trouve en effet d’anciens jurys d’oraux qui sauront vous transmettre les points les plus importants à travailler et où vous devriez vous améliorer.

Être certain de bien maîtriser le contenu de votre cours

Lors d’un oral qui dure rarement plus de 30 minutes, il n’y a pas vraiment la place à l’improvisation. Cela signifie que si on vous pose une question et que l’on vous voit hésiter trop longtemps, vous serez rapidement pénalisé. Vous ne pouvez donc pas vous contenter d’apprendre par cœur sans comprendre, d’autant plus que les jurys vont être amenés à tester vos capacités de compréhension. Revoyez donc tous vos cours en mettant l’accent sur les sujets les plus importants ou ceux qui vous semblent moins clairs.

Il existe la méthode du mind mapping (= carte mentale) qui fonctionne bien puisqu’elle permet de hiérarchiser ses idées et d’avoir une approche globale sur un sujet. C’est souvent plus pertinent que les fiches de révision que l’on fait de façon mécanique, d’où la faible plus-value.

Développer ses compétences en communication

Même en ayant une bonne maîtrise de votre cours et une bonne compréhension du format des épreuves, tout pourrait tomber à l’eau si vous n’arrivez pas à vous exprimer correctement. Dites-vous que pour un oral, votre capacité à communiquer de manière efficace et professionnelle est tout aussi importante que votre niveau de connaissance. Il va donc vous falloir travailler sur votre élocution, mais aussi votre posture et votre contact visuel. La gestion du stress est également à prendre en compte, surtout si vous n’êtes pas à l’aise dans cet exercice particulier.

Nous avons abordé précédemment le sujet des coachs certifiés et ceux-ci pourraient aussi vous aider à développer vos compétences en communication grâce à des simulations d’oral. Si vous n’avez pas les moyens, n’hésitez pas à vous entraîner avec un ami ou un camarade !