Pétrole en Afrique : un nouvel acteur bientôt dans la course

L’Afrique s’est positionnée comme un acteur incontournable du marché mondial des hydrocarbures. Des ressources comme le gaz ou le pétrole sont extrêmement convoitées. Aux quatre coins de la planète, de grandes multinationales mobilisent des moyens colossaux pour exploiter des filons. En Afrique, un pays en particulier est entrain de tisser sa toile dans l’écosystème international des hydrocarbures.

Il s’agit de la Namibie. Le potentiel du pays d’Afrique Australe est tout simplement gigantesque. Au cours de ces derniers mois, les différentes missions de prospection ont révélé le jackpot. La compagnie pétrolière portugaise, Galp Energia, fait partie des entreprises qui ont vite fait de se positionner en Namibie compte tenu des perspectives qui s’annoncent dans ce pays.

Ce lundi 18 mars, la société lusophone a annoncé l’identification de nouvelles ressources pétrolière sur le périmètre d’exploration offshore PEL 83. Le PEL 83 fait partie de ces blocs pétroliers qui sont en mesure de faire basculer la Namibie dans une autre dimension. Galp n’est pas la seule compagnie à prospecter au niveau du PEL 83. Les deux compagnies nationales que sont Custos Energy et la NAMCOR mènent aussi des campagnes d’exploration.

Ces récentes découvertes viennent montrer que la Namibie a toutes les cartes en main pour marcher dans la cour des grands. Le pays possède une bonne réputation auprès des investisseurs, ce qui va lui ouvrir de grandes portes. Depuis quelques années, l’économie de la Namibie se repose en grande partie sur l’industrie touristique. Il faut dire que le pays d’Afrique Australe a de solides arguments à faire valoir.

Des paysages à couper le souffle, une faune et une flore diversifiée, un climat propice à des Road-Trips, etc, la Namibie est une référence dans le secteur touristique en Afrique. Le pays est aussi une place forte de la finance africaine qui abrite d’importantes structures financières. Avec les récentes découvertes de pétrole et de gaz, la Namibie s’apprête à faire passer son économie à une autre étape. Comme on l’a signifié en début d’article, le marché des hydrocarbures est très dynamique. La demande est forte et les principaux pays producteurs se frottent actuellement les mains. Les hydrocarbures font entrer une quantité phénoménale de capitaux dans les caisses, raison pour laquelle l’avenir s’annonce radieux pour la Namibie.